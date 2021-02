Südstadt-Bult

„Ich fand es immer schade, dass in unserer Straße keine Bäume sind“, sagt Architekt Winfried Tischer. Bei einem Straßenfest kam die Idee, in der Koblenzer Straße Bäume zu pflanzen, erstmals zur Sprache. Anderthalb Jahre später setzen Tischer und einige Nachbarn die Idee nun um und hoffen, auch die anderen Nachbarn in der Straße von ihrer Vision überzeugen zu können.

Die Bölschestraße und die Aachenerstraße mit ihren Mehlbeerbäumen brachten die Nachbarn zum Nachdenken. Denn auch in der Koblenzer Straße sieht man die Aussparungen der Bäume, die bis 1930 vor den Wohnhäusern standen. Doch eine Neubepflanzung durch die Landeshauptstadt Hannover war nicht möglich, sagt Tischer, denn inzwischen verlaufen Leitungen unter der Bürgersteigdecke. Stattdessen empfahlen die Mitarbeiter des Grünflächenamtes, die Nachbarschaft einfach selbst zu mobilisieren und die Bäume in den eigenen Vorgärten zu pflanzen.

„Wir brauchten einen robusten Baum“

Kurzerhand erstellte Tischer vergangenen Sommer eine Broschüre, verteilte sie von Haus zu Haus und versuchte alle Nachbarn zu überzeugen. Am Ende stimmten sieben Anwohner dem Vorhaben zu und es musste entschieden werden, welche Baumart passt.

„Wir haben uns alle Bäume in der Baumschule zeigen lassen. Wir brauchten einen robusten Baum, der groß werden kann, aber möglichst wenig fallen lässt“, sagt Tischer. Für die Nachbarn sei wichtig gewesen, dass beispielsweise keine Früchte auf die parkenden Autos fallen. Daher fiel die Wahl auf einen Zierapfelbaum, der „das ganze Jahr über etwas zu bieten hat“, sagt Tischer. Schon im Winter trägt der Baum kleine, orangerote Früchte, die sich im Laufe der Jahreszeiten zu Äpfeln verwandeln. So hat die Nachbarschaft das ganze Jahr etwas von dem Baum.

Anwohner freuen sich über neues, buntes Straßenbild

„Es ging auch um ein buntes und farbenfrohes Straßenbild“, sagt Christiane Meyerhoff. Sie ist eine von den Nachbarn, die nun auch einen neuen Apfelbaum in ihrem Vorgarten stehen haben. Sie war eine der ersten, die sich an dem Entscheidungsprozess beteiligte und gern bereit war, Tischers Idee mit umzusetzen. Das sei aber nicht bei allen Nachbarn so gewesen, erinnert sie sich.

Viele seien erst einmal vorsichtig gewesen und nicht alle konnte Tischer überzeugen. Zeitweise sei das sehr mühselig gewesen. Doch am Ende kann Tischer sich über die sieben neuen Bäume in seiner Straße freuen. Vor allem die Nachbarn in der Nähe der Eilenriede freuten sich über die neuen Bäume. Tischer hofft, dass weitere noch nachziehen: „Ich bin immer ansprechbar und fände es wirklich schön, wenn die Bäume bald schon in der ganzen Reihe stünden“.

Von Leona Passgang