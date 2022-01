Hannover

Unachtsam abgestellte E-Scooter hier, von Anbietern vollgestellte Flächen dort: Elektroroller stellen nach Ansicht zahlreicher Ratspolitiker allzu häufig Hindernisse im hannoverschen Straßenverkehr dar. Parteiübergreifen werden deshalb striktere Regeln gefordert – bis hin zu einem Nachtfahrverbot.

„Wir wollen einen Werkzeugkoffer haben, um den Umgang mit E-Scootern besser zu regeln“, sagt beispielsweise SPD-Finanzexperte Jens Menge. Denkverbote wolle man sich dabei nicht auferlegen.

CDU will korrektes Abstellen den Anbietern überlassen

Die CDU will ebenfalls das unkontrollierte Abstellen der Fahrzeuge unterbinden. Für wenig sinnvoll hält die CDU dabei aber Ordnungswidrigkeitenverfahren. Begründung: Die allermeisten Falschabstellungen seien Leihgeräte. Den letzten Fahrer zu ermitteln, sei für die Stadtverwaltung aufwendig. Ihr Vorschlag: „Das korrekte Abstellen verbleibt in der Verantwortung der Anbieter.“

Der müsse beim Leiher dafür sorgen, dass die Fahrzeuge korrekt in vorgeschriebene Parkzonen abgestellt würden. Der Leiher könnte etwa durch Bildnachweis das korrekte Abstellen dokumentieren. „Der Verwaltungsaufwand ist bei einem festen Ansprechpartner wesentlich geringer“, schreibt die CDU-Fraktion in ihrem Antrag.

„Hannoveraner“ begründet Forderung nach Nachtfahrverbot

Ratsherr Jens Böning („Die Hannoveraner“) fordert hingegen ein Nachtfahrverbot – und zudem generelle Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Parkverstößen. Bönings Anträge sowie der Antrag der CDU auf Einführung von Abstellflächen im City-Ring wurden zwar von der SPD in der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses in die Fraktion gezogen – das aber nur, weil die SPD das Thema E-Scooter in Hannover umfassender anpacken möchte.

Immer wieder stehen E-Scooter in Hannover im Weg herum – und verärgern Passanten. Quelle: Michael Wallmüller (Archiv)

„Wir wollen niemandem den Spaß an den E-Scootern verderben, und die Allermeisten sind auch vernünftig unterwegs“, sagt Böning. Die Erfahrungen der Vergangenheit hätten aber gezeigt, dass es ab den späten Abendstunden, oft auch unter Alkoholeinfluss, in der Innenstadt immer wieder zu gefährlichen Situationen und Unfällen komme. Ein generelles Nachtfahrverbot und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren bei widerrechtlich abgestellten E-Scootern sei deshalb sinnvoll.

Polizei: Unfälle E-Scooter-Beteiligung nehmen zu Nach Ansicht der Polizeidirektion Hannover ist ein Fahrverbot für E-Scooter-Fahrer, wie es die Hannoveraner im Rat fordern, nicht sinnvoll. „Die überwiegende Anzahl hält sich an Verkehrsregeln und fährt entsprechend. Eine Verkehrsbeteiligungsart herauszugreifen, zu sanktionieren und damit auch die ordnungsgemäß Fahrenden zu bestrafen, führt nicht zu einer signifikanten Steigerung der Verkehrssicherheit und ist damit abzulehnen.“ Man werde stattdessen auch weiterhin intensiv über die richtige und verkehrssichere Nutzung aufklären und Fehlverhalten notfalls sanktionieren. Unterm Strich haben die Unfälle mit E-Scooter-Beteiligung seit ihrer Einführung 2019 zugenommen. Registrierte die Polizei im ersten Jahr zunächst 40 Unfälle, so waren es 2020 schon 89 Verkehrsunfälle. Für 2021 liegt die Auswertung noch nicht vor. Es ließen sich aber bereits weitere Steigerungen vorhersagen, so die Polizei. Mit der Ansiedlung von weiteren Verleihfirmen auch in Hannover habe die Nutzung von E-Scootern generell zugenommen – womit sich auch die steigenden Unfallzahlen erklären ließen. Im Vergleich mit anderen Verkehrsteilnehmen, etwa Auto- oder Radfahrern, bewegen sich die Unfallzahlen jedoch eher im unterdurchschnittlichen Bereich. Am meisten E-Scooter werden in der Innenstadt genutzt, wodurch es immer wieder zu Konflikten mit anderen Verkehrsteilnehmern kommt, etwa durch das Befahren von Fußgängerzonen oder gefährdendes Abstellen vor Abgängen und Haltestellen, so die Polizeidirektion Hannover weiter. Die meisten Unfälle gibt es deshalb auch im Citybereich von Hannover. Ursache sind häufig Fehler des E-Scooter-Fahrers durch mangelnde Fahrerfahrung. Aber auch Alkohol spiele eine Rolle. Unfälle durch bauliche Mängel am Scooter sind der Polizei nicht bekannt. Die meisten Unfälle registrierte die Polizei Hannover im vergangenen Jahr donnerstags bis sonnabends jeweils in der Zeit von 12 bis 18 Uhr. Zahlen für 2021 liegen hier ebenfalls noch nicht vor. 2019 wurden bei 13 Unfallbeteiligten und 2020 bei 18 Beteiligten Alkohol festgestellt.

„Keine rechtliche Möglichkeit“ für Nachtfahrverbot

Zum Thema Nachtfahrverbot hat die Stadtverwaltung eine klare Haltung. „Es gibt keine rechtliche Möglichkeit für die Stadt, ein solches Nachtfahrverbot zu erlassen“, erklärt Stadtsprecher Udo Möller. Beim Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund heißt es, dass neben den verbreiteten freiwilligen Selbstverpflichtungen der Anbieter gegenüber den Städten auch das Instrument der Sondernutzungserlaubnis in immer mehr Kommunen bundesweit eingesetzt werde, um Vorgaben wie Verbotszonen oder Kontigentierungen durchzusetzen.

„Die konkrete Umsetzung beziehungsweise Vereinbarung mit Anbietern zu einem Nachtfahrverbot ist bundesweit aus keiner Stadt bekannt“, berichtet Marco Trips, Präsident des Niedersächsischen Städte-und Gemeindebundes. Ob ein Nachtfahrverbot über eine Sondernutzungserlaubnis oder durch eine kommunale Satzung überhaupt möglich sei, müsse rechtlich intensiv geprüft werden. „Es handelt sich insoweit um Neuland.“

SPD will Gesamtpaket vorlegen

Um Obergrenzen für E-Roller in übermäßig belegten Innenstädten festlegen zu können, brauche es eine Änderung in der Straßenverkehrsordnung, sagt Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Städtetag. Zudem brauche man Verkehrsschilder, die das Fahren von E-Scootern in bestimmten Bereichen verbiete. Seine Hoffnung: Die Elektro-Kleinfahrzeugeverordnung, in der auch die Nutzung von E-Rollern geregelt sei, werde aktuell bis Oktober überarbeitet.

SPD-Politiker Menge sagt, bis zur nächsten Sitzung des Finanz-und Haushaltsausschusses wolle seine Fraktion ein Gesamtpaket zum geregelten Umgang mit den E-Scootern in Hannover vorlegen. „Möglicherweise zusammen mit unserem Partner im Rat oder auch als breiter interfraktioneller Antrag.“

Von Andreas Voigt