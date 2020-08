Hannover

Der Spruch wirkt eher banal und bieder: „Wir Jungen haben die Aufgabe, neue Wege zu suchen und zu bahnen, und den Mut, sie zu gehen“ – so steht es auf dem Fachwerkbalken des sogenannten Spitta-Hauses am Ballhofplatz. „Wenn man jedoch weiß, woher dieser scheinbar harmlose Spruch stammt, erscheint er in einem ganz anderen Licht“, sagt Dietmar Geyer.

„Wir Jungen haben die Aufgabe, neue Wege zu suchen ...“: Der Spruch des NS-Dichters Georg Stammler am Spitta-Haus war auf die Hitlerjugend gemünzt. Quelle: Samantha Franson

Der 74-Jährige vermittelt Jugendlichen auf seiner Website www.NS-Zeit-Hannnover.de die Geschichte der Stadt in der Nazi-Zeit. Unter anderem hat er sich intensiv mit der Hitlerjugend (HJ) beschäftigt. „Der Ballhof galt damals als schönstes HJ-Heim Deutschlands“, sagt der frühere Marketingberater.

„Es galt als das schönste Hitlerjugend-Heim Deutschlands“: Dietmar Geyer vor dem Gebäudeensemble am Ballhofplatz. Quelle: Samantha Franson

Bei seinen Recherchen stieß er darauf, dass der um 1939 angebrachte Spruch von dem Schriftsteller Georg Stammler (1872–1948) stammt. „Das war ein gefeierter Dichter des Nationalsozialismus und ein glühender Antisemit“, sagt Geyer. „Die von ihm beschworenen ,neuen Wege‘ der Jugend führten direkt in den Krieg und zur Ermordung von Millionen Juden.“

Sig-Rune ist heute verboten

Das Zitat ist nicht das einzige Relikt aus der NS-Zeit an dem Gebäude: Auf einem Kapitell an der Ecke ist eine in Stein gemeißelte sogenannte Sig-Rune zu sehen. Das gezackte „S“ war damals ein Emblem des „Deutschen Jungvolks“ der HJ. Am Spitta-Haus ist das Symbol, das auch auf Wimpeln der NS-Organisation zu sehen war, mit einer sogenannten Wolfsangel verziert – einem Zeichen, das immer wieder politische Diskussionen auslöst. „Laut Verfassungsschutz ist die Verwendung der Sig-Rune heute verboten“, sagt Geyer.

Heute verboten: Die Sig-Rune, am Spitta-Haus um eine Wolfsangel ergänzt, war ein Emblem der Hitlerjugend. Quelle: Samantha Franson

Der heutige Ballhofplatz entstand im Zuge der großen Altstadtsanierung von Stadtbaurat Karl Elkart in den Dreißigerjahren. In dem damals heruntergekommenen Quartier mussten dabei 310 meist marode Wohnungen weichen, dafür entstanden 83 Wohnungen neu. Arbeiter und Handwerker mussten nach Ricklingen oder Vahrenwald umziehen, stattdessen fanden hier teils städtische Angestellte ein neues Domizil.

Er wünscht sich Schilder, die die Geschichte des Ballhofs erläutern: Dietmar Geyer vor dem Spitta-Haus. Quelle: Samantha Franson

Die nahe Judenstraße verschwand bei der Umgestaltung völlig. Dafür entstand hier für 360.000 Reichsmark ein neues HJ-Heim. Der Fachwerkanbau im Osten des Platzes war das Heim der Jungen. Das Spitta-Haus, benannt nach dem 1801 geborenen Kirchendichter Philipp Spitta, der hier aufwuchs, wurde abgetragen und um 90 Grad gedreht wieder aufgebaut. Hier war der „Bund Deutscher Mädel“ (BDM) untergebracht.

In der NS-Zeit wurde das Spitta-Haus abgetragen und um 90 Grad gedreht – das Portal des damaligen BDM-Heimes zeigt seither zum Ballhofplatz. Quelle: Samantha Franson

Platz für martialische Aufmärsche

Im historischen Ballhofgebäude gab es einen Vortragssaal der HJ. „In jedem Raum waren Lautsprecher, damit die Jugendlichen Hitler-Reden verfolgen konnten“, sagt Geyer. Außerdem hatte in dem Komplex die Gebietsführung der NS-Organisation ihren Sitz, die für 150.000 Jungen und Mädchen zuständig war.

Martialische Aufmärsche: Die Nazis nutzten den Ballhofplatz zur Inszenierung der Hitlerjugend. Quelle: Hauschild / Historisches Museum Hannover

Auf dem Ballhofplatz gab es martialische Aufmärsche – und während des Krieges rekrutierten Vertreter von SS und Wehrmacht hier Jugendliche für den Kriegseinsatz, der viele das Leben kostete.

Eine graue Stadttafel erinnert nur knapp an das frühere HJ-Heim. Der vermeintlich harmlose Spruch und die Sig-Rune sind bis heute gänzlich unkommentiert zu sehen. Entfernt werden sollten diese Relikte der NS-Zeit nicht, sagt Geyer. „Ich würde mir aber wünschen, dass Schilder die Geschichte des Ballhofplatzes erklären und dass die Symbole eingeordnet werden“, sagt er. „Die kleine Stadttafel reicht dafür nicht aus.“

Von Simon Benne