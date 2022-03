Hannover

Eines der größten städtischen Neubauprojekte verteuert sich erheblich. Im Zooviertel errichtet die Stadt Hannover einen neuen Gebäudekomplex für die Sophienschule. Der erste Bauabschnitt ist bereits abgeschlossen, der zweite beginnt. Nach Informationen dieser Zeitung fordert die beauftragte Baufirma jetzt ein zusätzliches Budget von 11 Millionen Euro für das gesamte Projekt. Der Bauausschuss hat kürzlich in vertraulicher Sitzung der Kostenexplosion mehrheitlich zugestimmt, allein die CDU hat sich der Stimme enthalten.

44 Millionen Euro für das gesamte Bauvorhaben

Rund 1400 Schülerinnen und Schüler sollen in dem neuen Komplex an der Lüerstraße unterrichtet werden. Ursprünglich hatte die Stadt für das gesamte Bauvorhaben 44 Millionen Euro eingeplant. Bereits 70 Prozent des Schulkomplexes sind im ersten Bauabschnitt fertiggestellt worden. Dazu zählen alle allgemeinen Unterrichtsräume, die naturwissenschaftlichen Räume, Mensa, Ganztagsbereich und Schulverwaltung. Im zweiten Bauabschnitt kommen Aula, Cafeteria, Sporthallen und Sportplätze sowie Haupteingangsbereich und Schulhofflächen hinzu. Zugleich erweitert die Stadt das benachbarte Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium um einen Schultrakt. Das schlägt noch einmal mit 16 Millionen Euro zu Buche. Im nächsten Jahr soll alles fertig sein.

Land wünschte sich umfangreiche Suche nach Blindgängern

Dem Vernehmen nach hat die Stadtverwaltung in der vertraulichen Bauausschusssitzung verschiedene Kostentreiber benannt. Zum einen seien die Preise für Baustoffe in den vergangenen Jahren enorm angestiegen. Zum anderen habe das Land gefordert, dass auf der Baustelle gründlich nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg geforscht werden müsse. Karten und Fotos aus Archiven legten den Verdacht nahe, dass im Erdreich Bomben versteckt seien. Die Suche habe die Bauarbeiten verzögert und die Kosten steigen lassen, hieß es im Ausschuss. Teile der Ratsopposition wunderten sich, dass das Land seine Wünsche erst nach Vertragsabschluss zwischen Stadt und Bauunternehmen äußerte. Dadurch konnten die Verzögerungen nicht mehr einberechnet werden.

Den Altbau haben die Schüler bereits verlassen. Quelle: Samantha Franson

Des Weiteren soll es auch Probleme beim Abriss des alten Gebäudes in der Lüerstraße gegeben haben. Das ehemalige Schulgebäude war mit Schadstoffen belastet, die fachgerecht entsorgt werden mussten. Verteuert hat sich der Bau auch dadurch, dass die Baufirma manche Details in ihren Plänen ändern musste. So sollte es – anders als geplant – in jedem Klassenzimmer wieder ein Waschbecken geben, wegen der neuen hygienischen Standards in der Corona-Krise. „Am Ende rächt es sich, dass die Stadt keinen Festpreis mit der Baufirma vereinbart hat“, sagt ein Ratspolitiker.