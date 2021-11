Mit Smartphone und QR-Codes können Flaneure jetzt 19 Kirchen in Hannover erkunden. An den einzelnen Soundstationen erfahren sie Allerlei über Architektur und Gemeindeleben.

Übergabe in der Marktkirche: Rainer Müller-Brandes (2.v.l.) übergab die QR-Tafeln an Michael Wohlers von der Auferstehungsgemeinde, Anke Merscher-Schüler von der Südstadtgemeinde, Dietmar Dohrmann von der Gartenkirche und Sylvia Hagenbach von St. Petri in Döhren (v.l.). Quelle: Tim Schaarschmidt