Berufspendler müssen in dieser Woche mit erheblichen Behinderungen rund um den Schnellweg und das Messegelände rechnen. Wegen der Agritechnica wird die Strecke zwischen dem Weidetorkreisel und der Abfahrt Messe-Nord am Dienstag an insgesamt fünf Tagen morgens zur Einbahnstraße in Richtung Süden.