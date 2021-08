Hannover

Es klingt nach Baustelle. „Bitumen“ lautet der handfeste Titel der Skulptur, die Franz Betz aus eben diesem Material gefertigt hat. Mit einer gelben Hülle aus Metall und Leuchtdioden wird aus dem harten Klotz ein Stück Kunst. Für 700 Euro bietet der bekannte hannoversche Lichtbildhauer sein Werk im Kunstladen an der Lister Straße an. Wer bei diesem Namen an einen Einkaufsbummel denkt, liegt nicht falsch. Die Macher der neuen Galerie in der List möchten möglichst viele Menschen dazu anregen, sich Kunst anzusehen – und natürlich zu kaufen. Der Begriff „Laden“ erscheint ihnen dafür geeignet, auch wenn der Erwerb der Ware zwischen 500 und 4000 Euro kosten kann. Doch mögliche Hemmschwellen könnten sinken: Auch das Mieten oder Leasen eines Werks sind möglich.

Kein Geld für ein Museum

„Wir haben uns bewusst so genannt“, sagt Ralf Nickel, einer der Gründer. Er ist von Haus aus IT-Experte – und sammelt seit rund 15 Jahren mit wachsender Begeisterung Kunst, besonders gern Pop-Art. Auch seltene, teils handsignierte Lithografien der Malerstars Jörg Immendorff, Georg Baselitz und Markus Lüpertz (der das umstrittene Buntglasfenster für die Marktkirche entworfen hat) gehören zu Nickels umfangreichem Kunstfundus. „Irgendwann dachte ich beim Blick in den Spiegel, dass man mir den dynamischen IT-Berater nicht ewig abnehmen wird“, erzählt der 58-Jährige mit einem Schmunzeln. So sei die Idee entstanden, die Kunst, die er bisher nur für sich selbst erworben hatte „und die damit quasi in der Versenkung verschwunden ist“, auf eine bestimmte Weise weiterzugeben. „Um ein Museum zu eröffnen, hat mir allerdings das Geld gefehlt“, stellt Nickel trocken fest.

Fotograf Theis will eigene Werke präsentieren

Der renommierte hannoversche Fotograf Marc Theis wiederum suchte nach einer Möglichkeit, eigene Werke zu präsentieren. So kamen er und Nickel zusammen. Als beide nach längerer Suche in der Lister Straße geeignete Ausstellungsräume fanden, war die Entscheidung gefallen – der Kunstladen wird eröffnet. Der Dritte, der dem Projekt mit zum Start verhalf, hat in Hannover ebenfalls einen bekannten Namen: Klaus Ritgen, ehemals Chef des früheren Konzertveranstalters Show Tops, stieg als Berater ein. „Mit Kunst in jeglicher Form habe ich mein Leben lang zu tun gehabt“, meint der 66-Jährige zu seiner Motivation.

Pause durch Corona

Dann kam Corona. Nach einer ersten Ausstellung mit Werken des Fotografen und Porsche-Liebhabers Johannes Huwe musste die gerade erst gegründete Galerie schon bald wieder schließen. Im wahren Wortsinn gebe es nun aber „Lichtblicke“ in der Pandemie, sagt Nickel: Lichtkünstler Betz stellt drei Tage lang rund ein Dutzend seiner Werke im Kunstladen aus.

Franz Betz mit einem seiner „Lichtköpfe“. Quelle: Samantha Franson

Neben „Bitumen“ sind fünf seiner „Lichtköpfe“ zu sehen – Holzskulpturen, die selbst nicht leuchten, aber in den Ausstellungsräumen ins rechte Licht gesetzt werden. Auch zwei Neon-Buchstaben in Form eines „Z“ und eines „X“ aus dem Skulpturen-Alphabet „alphabetz“ hat Betz im Kunstladen installiert, hinzu kommen leuchtende Lasergravuren auf Plexiglas oder Aluminium. So ist es eine kleine Werkschau für Betz geworden, dessen Kunst in einer umgebauten Trafostation in Kleefeld entsteht. Zu seinen Projekten, die oft ein breites Publikum einbeziehen, gehörten etwa das Open-Light-Festival „Ihme Vision“ am Ihme-Zentrum 2017 oder die Installation „leine de lights“ auf dem Maschteich im Jahr zuvor.

Künstler sollen in Kontakt mit dem Publikum treten

Dass Betz nur drei Tage im Kunstladen ausstellt, sei Teil des Konzepts, erklärt Ritgen. „Wir möchten vielen Künstlern ermöglichen, ihre Werke zu zeigen – und das Publikum soll die Gelegenheit haben, sie persönlich kennenzulernen.“ So steht bereits fest, dass vom 17. bis zum 19. September der aus der Wedemark stammende, international erfolgreiche Pop-Art-Künstler Niko Nikolaidis vor Ort sein wird. Danach folgt der Seelzer Künstler Wolfgang Tiemann. „Und auch mit Bruno Bruni sind wir in vielversprechenden Verhandlungen“, kündigt Ritgen an.

Der Baselitz-Druck (links) kostet 4000 Euro, daneben hängen Drucke von Keith Haring. Quelle: Samantha Franson

Jeweils passend zu den Ausstellungen sind in dem 150 Quadratmeter großen Kunstladen wechselnde Exponate aus Nickels Fundus zu sehen. Dazu zählen hochwertige Drucke der weltbekannten US-Pop-Art-Künstler Andy Warhol, Roy Lichtenstein und Keith Haring. Viele der Werke werden auch online vertrieben. Ein gesprühtes Original des britischen Street-Art-Künstlers Banksy hängt derzeit ebenfalls an der Wand – für 600 Euro ist es zu haben. Das aktuell wertvollste Werk sei ein handsignierter Baselitz-Druck mit dem Titel „Suite 45“, von dem es nur sieben Stück gebe, sagt Kunstkenner Nickel. Den Preis für diesen Kauf im Kunstladen muss man sich leisten können: Er liegt bei 4000 Euro.

Die Ausstellung „Lichtköpfe/Têtes de Lumière“ von Franz Betz wird am Freitag, 20. August, um 18 Uhr im Kunstladen, Lister Straße 3, eröffnet. Weil die Nachfrage groß ist, ist eine Anmeldung unter kr@kunstladen.com nötig – ebenso wie ein Impfnachweis oder Test. Am Sonnabend, 21. August, ist die Schau von 12 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag, 22. August, von 13 bis 18 Uhr.

Von Juliane Kaune