Der Andrang an den Wertstoffhöfen in Hannover ist weiterhin so groß, dass der Abfallentsorger Aha den Zugang neu regelt. Entscheidend sind die Autokennzeichen. Ab Donnerstag gilt: An geraden Kalendertagen dürfen Autos mit geraden Nummern auf die Höfe, an ungeraden Kalendertagen sind Autos mit ungeraden Nummern erlaubt.