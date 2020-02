Hannover

In Hannover entsteht eine neue Selbsthilfegruppe der „Initiative Verschickungskinder“. Während der Hochphase der Verschickung von Kindern zur Kur in den Fünfziger- bis Siebzigerjahren wurden teilweise schon Vierjährige für mehrere Wochen ohne Eltern in Heimen untergebracht; durch Essenszwang und harte Strafen war das für viele eine traumatische Erfahrung.

Die hannoversche Gruppe entsteht unter dem Dach der Selbsthilfeberatungsstelle Kibis. Sie wendet sich an Betroffene und soll die Möglichkeit des Erfahrungsaustauschs geben. Weitere Informationen gibt es bei Kibis unter Telefon (0511) 666567 oder bei der bundesweiten Initiative Verschickungskinder unter www.verschickungsheime.de.

Von Bert Strebe