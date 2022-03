Hannover

Die Orgel brauste, der Bachchor sang, und rund 200 Menschen erhoben sich feierlich von ihren Plätzen, als er zum Segen vor dem Altar niederkniete: Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Marktkirche ist Friedhelm Feldkamp als neuer Diakoniepastor in sein Amt eingeführt worden.

Gut besucht: Rund 200 Menschen kamen zum Einführungsgottesdienst des neuen Diakoniepastors. Quelle: Christian Behrens

Der 60-Jährige wird künftig als Geschäftsführer des Diakonischen Werks für evangelische Ehe-, Schuldner- und Suchtberatung, für Pflege und Obdachlosenhilfe zuständig sein. Die Stelle war erst nach längerer Vakanz wiederbesetzt worden.

Leidenschaftliche Predigt: Friedhelm Feldkamp warb in der Marktkirche um Solidarität mit den Ausgegrenzten. Quelle: Christian Behrens

In seiner Predigt rief Feldkamp angesichts von Pandemie und Krieg in der Ukraine zur Solidarität mit jenen Schwachen auf, die aus dem Blick zu geraten drohen: „Wenn wir da nachlassen, hat das Böse gesiegt“, sagte er. In einem Brief an hannoversche Kirchengemeinden hat er in der vergangenen Woche bereits um Unterstützung für Projekte zu Gunsten Vertriebener aus der Ukraine gebeten.

Segen am Altar: Rainer Müller-Brandes führte Friedhelm Feldkamp ins Amt des Diakoniepastors ein. Quelle: Christian Behrens

Wiederholt brandete Applaus in dem Gottesdienst auf, etwa als Rainer Müller-Brandes zum Einsatz für Flüchtlinge aufrief. „Wir alle sind dran zu helfen“, sagte der Stadtsuperintendent, der zuvor selbst Diakoniepastor gewesen war. „Es ist richtig, dass wir die Ärmel hochkrempeln, für Menschen, die mit nur einer Tasche am Bahnsteig stehen.“ Bürgermeister Thomas Hermann versprach eine gute Zusammenarbeit der Stadt mit der Kirche zum Wohle der Armen. Diakoniepastoren seien „das personifizierte soziale Gewissen in unserer Stadt“.