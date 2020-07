Hannover

Es ist nicht viel, was von Lotte-Lore Loebenstein geblieben ist. Es gibt ein Foto, das sie zeigt. Ein kleines Mädchen im weißen Kleid, das zwischen anderen Kindern auf der Erde sitzt. Sie sieht traurig aus. Aber vielleicht interpretiert man dies auch unwillkürlich in ihren Blick hinein, weil man um das Schicksal des Mädchens weiß, das einmal in der Hindenburgstraße zu Hause war.

Das Bild entstand irgendwann zwischen ihrer Flucht und ihrer Ermordung. Ihre Familie lebte zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr in Hannover, sondern im niederländischen Nijmegen. „Sie war eine Klasse unter mir“, erinnert sich der 89-jährige Emile den Dunnen. Der Niederländer besuchte mit ihr damals die Nuts-Schule in Nijmegen. Das Foto hat er bis heute verwahrt. „Ein Freund von mir erinnerte sich später daran, dass ihre Eltern eine Parfümerie in der Molenstraat hatten“, sagt Emile den Dunnen. Die kleine Emigrantin habe mit anderen Kindern aus der Schule gespielt, sagt er. Aber viel mehr weiß er nicht von ihr zu berichten.

Sie wurde nur zehn Jahre alt

Straßen werden normalerweise nach Persönlichkeiten benannt, die sich besondere Verdienste erworben haben. Als man 1916 die bisherige Tiergartenstraße in Hindenburgstraße umbenannte, galt Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg als verdienstvolle Persönlichkeit. Heute ist der Straßenname vor allem ein historisches Relikt.

Soll umbenannt werden: die Hindenburgstraße. Quelle: Michael Thomas

Jetzt zeichnet sich ab, dass eine rot-rot-grüne Mehrheit im zuständigen Bezirksrat die Hindenburgstraße bald in Loebensteinstraße umbenennen könnte – nach dem jüdischen Mädchen, das nie die Gelegenheit hatte, sich besondere Verdienste zu erwerben. Sie wurde ja nur zehn Jahre alt. Emile den Dunnen sieht es mit Wohlwollen, dass der Name seiner früheren Schulkameradin bald ein Straßenschild zieren könnte: „Ich denke, das ist eine gute Idee“, sagt der alte Herr.

Die Hindenburgstraße: Lotte-Lore Loebenstein lebte einst im Haus Nr. 34 nahe der Einmündung der Kaiserallee. Quelle: Michael Thomas

Wenn man die Mosaiksteine von Lotte-Lore Loebensteins früh ausgelöschtem Leben zusammensucht, ergibt sich nur ein fragmentarisches Bild. „Wir wissen nicht sehr viel über sie“, sagt der Historiker Karljosef Kreter vom städtischen Team Erinnerungskultur. Ihre Mutter hieß Gertrud, der Vater hieß Herbert, stammte aus Eldagsen und war beim Militär gewesen. Zwei Jahre nach der Hochzeit kam am 25. Juli 1932 Lotte-Lore in Hannover zur Welt.

„Eine gutbürgerliche Familie“

War sie ein fröhliches Kind? Hatte sie viele Freunde? Womit spielte sie am liebsten? Sicher ist, dass sie anfangs mit ihren Eltern – Geschwister hatte sie nicht – in der Rühmkorffstraße 7 in der List lebte. Im Mai 1934 zogen sie in die schmucke Hindenburgstraße 34 um. Lotte-Lores Vater wird in alten Dokumenten als „Bankangestellter“ bezeichnet, in einem Adressbuch sogar als „Bankier“. „Offenkundig handelte es sich um eine gutbürgerliche Familie“, sagt Kreter.

Über sie ist wenig bekannt: Lotte-Lore Loebenstein im niederländischen Nijmegen. Quelle: Emile den Dunnen (privat)

„Ihren fünften Geburtstag feierte Lotte-Lore Loebenstein noch in Hannover“, sagt der Historiker Peter Schulze, der sich intensiv mit der Geschichte hannoverscher Juden beschäftigt hat. Wenige Tage danach, am 1. August 1937, meldete sich die Familie in Hannover ab. Sie emigrierte in die Niederlande. In Nijmegen kam Lotte-Lore in die Schule. Und dann besetzten die Deutschen das Land.

Am Mahnmal auf dem Opernplatz erinnert ein Namenszug an Lotte-Lore Loebenstein. Quelle: Michael Thomas

Die Initiative Joods Monument rekonstruiert auf einer Website die Schicksale von mehr als 104.000 Juden aus den Niederlanden, die im Holocaust ermordet wurden. Aus einer dort ausgewerteten Quelle geht hervor, dass Familie Loebenstein offenbar untertauchen wollte. Doch Lotte-Lore und ihre Eltern wurden im Dezember 1942 verhaftet. Ihr Geld konfiszierte man. Wenige Monate darauf deportierten die Nazis die Familie in das Vernichtungslager Sobibor, wo sie am 21. Mai 1943 ermordet wurde. In den Gaskammern dort starben bis zu 250.000 Juden, darunter vermutlich 33.000 aus den Niederlanden.

Auf dem Opernplatz erinnert der Namenszug im Denkmal an Lotte-Lore Loebenstein. Quelle: Michael Thomas

Heute steht der Name des Mädchens zwischen Hunderten weiteren Namen auf dem Mahnmal am Opernplatz. Es ist geplant, vor dem Haus in der Hindenburgstraße, an der Ecke zur Kaiserallee, einen Stolperstein für sie zu verlegen, eines jener Miniaturdenkmale, die im Gehwegpflaster an NS-Opfer erinnern. „Die Aktion musste jedoch coronabedingt verschoben werden“, sagt Kreter.

„Wenn die Hindenburgstraße schon umbenannt wird, wäre es gut, an dieses Kind zu erinnern“: der Historiker Peter Schulze. Quelle: Simon Benne

Der Historiker Peter Schulze steht Umbenennungen von Straßen sonst eher skeptisch gegenüber. „Doch wenn die Hindenburgstraße schon einen anderen Namen bekommt“, sagt er, „wäre es gut, an dieses Kind zu erinnern.“

Initiative kämpft um alten Namen Der Plan, die Hindenburgstraße in Loebensteinstraße umzubenennen, findet ein geteiltes Echo. „Das wäre eine gute Lösung“, sagt Michael Fürst, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde. „Der Name eines Kindes, das von den Nazis ermordet wurde, ist gerade für diese Straße gut geeignet.“ Die Initiative Hindenburgstraße macht sich hingegen nach wie vor dafür stark, den angestammten Namen beizubehalten. Das Schicksal des Mädchens gehe ihn sehr nahe, sagt der Sprecher der Initiative, der ehemalige SPD-Ratsherr Ludwig Meyer. „Es wäre ehrenwert, eine neue Straße nach ihr zu benennen.“ Es wäre jedoch ein unredlicher Umgang mit der Geschichte, den unliebsamen Namen Hindenburg einfach zu entsorgten. Meyer fordert eine Abstimmung unter den Anwohnern: „Eine Mehrheit von ihnen ist gegen die Umbenennung“, sagt er. Sollte der Bezirksrat die Straße umbenennen, werde seine Initiative sich rechtliche Schritte vorbehalten. be

Von Simon Benne