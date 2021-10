Hannover

Das Kunstwerk erhitzt weiterhin die Gemüter: Im Streit um das geplante neue Buntglasfenster der Marktkirche soll sich jetzt eine Gemeindeversammlung mit dem Entwurf des Künstlers Markus Lüpertz befassen. Diese soll am kommenden Sonntag nach dem Gottesdienst über die Bühne gehen – und sorgt bereits im Vorfeld für neuen Zwist.

Viel diskutiert: Im Zentrum des Lüpertz-Entwurfes steht eine weiß gekleidete Luther-Figur, umschwirrt von fünf dicken Fliegen. Quelle: Benne

Teilnehmen dürfen daran nämlich nur „alle wahlberechtigten Gemeindemitglieder, die seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnen oder in ihr Wahlrecht haben“, wie es in der Einladung heißt. Dies werde am Eingang auch kontrolliert, erklärt Martin Germeroth, Vorsitzender des Kirchenvorstands.

Kritiker sehen sich ausgeschlossen

Bei Fenstergegnern stößt dies auf Kritik: „Für einen offenen Meinungsaustausch wäre es besser gewesen, Gäste nicht auszuschließen“, moniert Daniel von dem Knesebeck. Der Lindener, der selbst nicht der Gemeinde angehört, ist Kopf der „Initiative für die Bewahrung und Gestaltung der Marktkirche“, die den Einbau des Fensters noch stoppen will. Die Gruppe hatte auf eine Gemeindeversammlung gedrungen. Solche Sitzungen sind kirchenrechtlich jedoch ohnehin regelmäßig vorgesehen.

Er will das Fenster verhindern: Daniel von dem Knesebeck. Quelle: privat

Das bereits hergestellte Reformationsfenster, das Altkanzler Gerhard Schröder der Gemeinde schenken will, zeigt unter anderem Martin Luther, umschwirrt von fünf dicken Fliegen. Der Kirchenvorstand hat sich längst mehrheitlich für das Fenster entschieden, doch den Einbau auf Eis gelegt, solange ein juristischer Streit mit dem Urheberrechtserben des Nachkriegsarchitekten noch andauert. Das Oberlandesgericht Celle wird am 30. November darüber verhandeln.

Initiative will Fenster verhindern

Damit die Gemeindeversammlung beschlussfähig ist, müssen mindestens 90 Mitglieder anwesend sein. Insgesamt zählen zur Marktkirchengemeinde weniger als 1000 Menschen. Nach der Kirchengemeindeordnung kann die Versammlung den Kirchenvorstand zwar dazu zwingen, sich erneut mit dem Fenster zu befassen, doch kippen kann sie den Beschluss für dessen Einbau nicht. Gleichwohl hätte ein entsprechendes Votum eine „gewisse Wirkung“, sagt Daniel von dem Knesebeck.

Auf ihn hoffen die Fenstergegner: Der neue Marktkirchenpastor Marc Blessing ließ leise Verständnis für Kritik an dem Kunstwerk erkennen. Quelle: Christian Behrens

Seine Initiative fordert, den Einbau zu stoppen und zunächst in einer mehrmonatigen Veranstaltungsreihe über ein ästhetisches Gesamtkonzept für die Marktkirche zu beraten. Der Kirchenvorstand hingegen sieht neue Diskussionsveranstaltungen skeptisch. Martin Germeroth hat in der Vergangenheit wiederholt darauf verwiesen, dass es bereits mehrere öffentliche Debatten gab: „Dabei sind alle Argumente ausgetauscht worden.“ Die Fenstergegner setzen ihre Hoffnungen nun auf den neuen Marktkirchenpastor Marc Blessing. Dieser hatte zuletzt auch Verständnis für Kritik am Fenster erkennen lassen.

