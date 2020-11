Hannover

Im künftigen „Frauenbereich“ für Obdachlose hängt immer noch eine alte Schultafel. Und in den Gängen kann man noch Schilder mit Hinweisen für den Weg zum Rektor oder zu den Physik- und Chemieräumen sehen. Aber die Zeiten, in denen das Schulgebäude in Ahlem in der Petit-Couronne-Straße als solches genutzt wurde, sind lange vorbei. In der Flüchtlingskrise wurde es als Unterkunft gebraucht und – nachdem dies aufgrund der zurückgegangenen Zahl der Geflüchteten nicht mehr notwendig war –, als städtische Reserveunterbringung vorgehalten.

Busshuttle fährt täglich

Ab Montag beherbergt das Gebäude nun den ersten Tagesaufenthalt, den die Stadt Hannover mit den Sozialen Diensten des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in der Region Hannover für Obdachlose anbietet. Besonders ist: die Stadt richtet einen Shuttleservice ein. Ein von der Üstra zur Verfügung gestellter Reisebus startet künftig täglich morgens um 9 Uhr an Hannovers größter Notunterkunft am Alten Flughafen, hält um 9.30 Uhr am ZOB und fährt dann weiter nach Ahlem. Mit Schließung des Tagesaufenthalts um 16 Uhr fährt er dieselbe Strecke zurück. Für Busfahrten werden überdies Fahrkarten ausgegeben. „Wir glauben, dass wir so die Menschen aus den Notschlafstellen und die, die auf der Straße leben, erreichen werden“, sagte DRK-Geschäftsführerin Gabriele Allgäuer am Freitag bei der Vorstellung des Tagesaufenthaltes. Sie rechne damit, dass bis zu 50 Menschen täglich den Aufenthalt nutzen werden.

Zu weit weg von der Innenstadt?

Die Obdachloseninitiative „Stimme der Ungehörten“ (StiDU) hatte zuvor kritisiert, dass der neue Aufenthalt zu weit entfernt von der Innenstadt sei. Pikant sei überdies, dass sich gegenüber eine Container-Obdachlosenunterkunft mit etwa 50 Plätzen befinde. Die Gefahr sei groß, dass diese die „neuen“ Obdachlosen verdrängten. Als unwahrscheinlich bezeichnete das Sarah Arki, städtische Bereichsleiterin der Unterbringung. Die Wohnungslosen am Ahlemer Holz wohnten dort dauerhaft – und hätten neben ihrem Zimmer private Aufenthalts-, und Kochgelegenheiten. Bemerkenswert ist außerdem, dass der neue Tagesaufenthalt sieben Tage in der Woche geöffnet hat.

Die Verwaltung reagiert damit auf die Kritik an ihrem Umgang mit Obdachlosen. Mitte Oktober hatte sie – ausgerechnet zu Beginn der kalten Jahreszeit – ein befristetes Angebot im Naturfreundehaus auslaufen lassen und 17 Obdachlose auf die Straße gesetzt. Wohlfahrtsverbände waren Sturm dagegen gelaufen, vor allem, weil die Tagestreffs in der Corona-Krise aufgrund von Hygieneregeln deutlich weniger auf der Straße lebende Menschen aufnehmen können.

Extra-Bereich für Menschen mit Hunden

Das weitläufige Foyer, drei frühere Klassenzimmer beziehungsweise Büroräume und ein zur Essensausgabe umfunktionierter Cafeteria-Bereich stehen Obdachlosen nun tagsüber von 10 bis 16 Uhr zur Verfügung. Es gibt nicht nur im Foyer einen Bereich, in dem man sich jeweils einzeln an Tische setzen kann. Es gibt einen gesonderten Bereich für Frauen, einen Ruheraum, in dem sich Obdachlose schlafen legen können und einen Extra-Bereich für Menschen mit Hunden. Alkohol darf in sozial verträglichem Maß mitgebracht werden. Waschmaschinen, Duschen und Toiletten sind vorhanden, separate Zimmer für die Beratung und für die medizinische Erstversorgung ebenfalls. Die Kosten für den monatlichen Betrieb und die beiden Sozialarbeiter belaufen sich auf rund 30.000 Euro.

Von Jutta Rinas