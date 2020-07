Hannover

Es gibt ein neues Hotel in Hannover. Die Unternehmenskette B & B hat ihr drittes Haus in der Region eröffnet – in dem markanten Neubau an der Ecke Philipsbornstraße/ Vahrenwalder Straße gegenüber der Firmenzentrale von Continental. Die insgesamt 146 Einzel-, Doppel- und Mehrbettzimmer haben alle kostenfreies WLAN und Sky-TV, Klimaanlage sowie schallisolierte Fenster. Auch behindertengerechte Zimmer bietet das Haus. Das Unternehmen sieht sich als junge, moderne und urbane Lifestylemarke. Das drücke sich auch im Design mit dezenten Farben, Möbeln in Eichenholzoptik und einem individuellen Wandpaneel aus.

Wegen seiner zentralen Lage sei das Haus ideal für Ausflüge in die City, heißt es. Quelle: Tim Schaarschmidt

Anzeige

Durch die citynahe Lage seien die Altstadt, andere Sehenswürdigkeiten und Knotenpunkte wie der Hauptbahnhof schnell zu Fuß erreichbar, heißt es, für Touristen und Geschäftsreisende sei das Haus also ein idealer Ausgangsort. Zimmer gibt es im B&B Hotel Hannover-City ab 59 Euro. Wer mit dem Auto anreist, kann eine Tiefgarage direkt am Hotel zu einem vergünstigten Tarif nutzen.

Weitere HAZ+ Artikel

Dieses Wandbild ist in einem Zimmer zu sehen. Quelle: B&B Hotels

„Wir blicken positiv in die Zukunft und halten an unseren Expansionsplänen fest“, sagt Geschäftsführer Max Luschner. Die Budget-Hotellerie werde die Krise innerhalb der Branche am besten überstehen. Schon in den kommenden Wochen und Monaten wolle das Unternehmen weitere Neueröffnungen in Deutschland feiern.

Das Unternehmen führt an 84 Standorten insgesamt 129 Hotels, in Hannover sind zwei an der Rendsburger Straße in Lahe.

Von Saskia Döhner