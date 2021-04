Hannover

Die Initiative für ein neues Bürgerradio in Hannover steht vor dem Aus, noch bevor sie richtig begonnen hat. Nach Informationen der HAZ haben Ausschüsse der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) kürzlich beschlossen, die nötige Frequenz nicht zu vergeben, vor allem aus Kostengründen. „Wir haben das Thema kritisch diskutiert, eine endgültige Entscheidung trifft aber unsere Versammlung im Sommer“, bestätigt Klaus-Jürgen Buchholz, stellvertretender Direktor der NLM. Zuvor hatten Rat und Regionsversammlung beschlossen, jeweils 20.000 Euro als Anschubfinanzierung für ein neues Bürgerradio zu spendieren.

Prekäre Haushaltslage

Buchholz gibt zu bedenken, dass sich die Landesmedienanstalt in einer prekären Haushaltssituation befinde. Das habe zum einen mit der Corona-Krise zu tun, zum anderen damit, dass die erwartete Rundfunkbeitragserhöhung ausbleibe, weil das Land Sachsen-Anhalt mauert. Buchholz erinnert daran, dass neue Bürgerradios die Landesmedienanstalt erhebliche Fördersummen kosten. „Wir gewähren eine Erstförderung von bis zu 175.000 Euro und danach rund 300.000 Euro pro Jahr“, sagt er. Daher sehe man noch „erheblichen Diskussionsbedarf“ bei der Vergabe der Frequenz. Gleichwohl gebe es in Hannover qualifizierte Bewerber.

Unverständnis bei anderen Bürgerradiosendern

Drei Gruppen haben sich um die Frequenz beworben und warten nun auf grünes Licht aus der Landesmedienanstalt. Dem Vernehmen nach reagieren andere Bürgerradiosender in Niedersachsen mit Unverständnis auf die neue Initiative in Hannover. Die Landeshauptstadt habe mit H 1 bereits einen Sender, heißt es.

„Das ist ein Unding“

Ratspolitiker wollen das mögliche Aus nicht hinnehmen. „Das ist ein Unding“, sagt Piraten-Ratsherr Adam Wolf. Ein Radio, an dem sich Bürger beteiligen können, sei in Hannover dringend nötig. „Zudem werden dadurch auch Ausbildungsplätze in der Medienbranche geschaffen“, sagt Wolf.

Die Landesmedienanstalt will in einer Versammlung im Juli endgültig über die Frequenzvergabe abstimmen.

