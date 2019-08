Hannover

Angehörige von Pflegebedürftigen sollen künftig weniger zur Kasse gebeten werden – zulasten der städtischen Finanzen. Die CDU im Rat Hannovers fürchtet, dass auf die Stadtverwaltung eine Kostenlawine zurollt. „Wir werden in die Ratsversammlung eine Anfrage einbringen, um zu erfahren, wie sich die Verwaltung darauf einstellt und ob erste Schätzungen zu den Mehrbelastungen für den städtischen Haushalt vorliegen“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Deutschlandweit werden die Kosten für die Kommunen auf 300 Millionen Euro geschätzt.

Entlastung für Familien, Belastung für Kommunen

Der Bund hat kürzlich das „Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe“ (Angehörigen-Entlastungsgesetz) verabschiedet. Künftig werden Kinder von pflegebedürftigen Angehörigen erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 Euro einen Beitrag zu den Pflegekosten leisten, wenn Eltern die Kosten für die Pflege allein nicht aufbringen können. Der Deutsche Städtetag fordert, dass die Mehrbelastung der Kommunen vollständig ausgeglichen werden muss.

Die CDU sorgt sich zudem, dass die Qualität der Pflege in Hannover abnehmen könnte, weil geeignetes Personal fehlt. Der demografische Wandel führe dazu, sagt Seidel, dass die Zahl an Pflege- und Seniorenheimen steigen werde. „Wichtig ist uns, dass auch das Personal in der Heimaufsicht mitwächst“, sagt Seidel.

Personalmangel bei der Heimaufsicht?

Die Heimaufsicht ist eine Institution der Stadt Hannover. Sie berät und überwacht die Alten- und Pflegeeinrichtungen im Stadtgebiet. Im vergangenen Jahr wurde publik, dass die Heimaufsicht „mit dem vorhandenen Personal“ nicht mehr alle Einrichtungen „in dem gebotenen Umfang“ kontrollieren könne. Die Zahl der Überprüfungen sei in zwei Jahren um 37 Prozent angestiegen, hieß es in einem vertraulichen Verwaltungsbericht. Überwiegend habe es sich um Hinweise auf Pflege- und Hygienemängel gehandelt.

Von Andreas Schinkel