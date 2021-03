Hannover

Die Räume sind hell, von Licht durchflutet. Es gibt bodentiefe Fenster und eine offene Küche, der Blick geht ins Grüne und auf einen Spielplatz, wo sich Kinder auf einer Schaukel tummeln. Sven Kowalczyk schaut ihnen vom Uhlhorn-Tageshospiz in Groß-Buchholz aus zu. Der 47-Jährige sitzt dort am ansprechend gedeckten Frühstückstisch und schreibt Briefe an seine eigenen vier Kinder. Es sind Abschiedsbriefe. Sven Kowalczyk hat einen Hirntumor, ein Glioblastom, bösartig, nicht heilbar. Die Briefe beginnt er immer wieder von Neuem. Und er hat Bücher mit dem Aufdruck „Papa, erzähl aus deinem Leben“ vor sich liegen, die er ausfüllt mit Erinnerungen für seine Kinder. „Damit sie später wissen, wie mein Leben war.“

Tageshospiz als „Krafttankstelle“

Die Diagnose hat der Sicherheitsbeauftragte bei Volkswagen im Herbst 2019 bekommen. Seitdem hat er nicht mehr gearbeitet, allein im vergangenen Jahr hat er 15 Wochen im Krankenhaus verbracht. „Das ist hart, auch für die Familie“, sagt er. Seine vier Kinder sind zwischen fünf und zwölf Jahre alt, sie wissen Bescheid über seine Krankheit. „Als ein neuer Erzieher mit Glatze in den Kindergarten kam, hat die Jüngste ihn als Erstes gefragt, wann er denn sterben müsse.“ Man sieht Kowalczyk seine schwere Krankheit nicht an. Er ist ziemlich fit momentan, sieht gut aus. Und er lacht gern. Das Tageshospiz ist für ihn seit Wochen eine „einzige Krafttankstelle“, wie er sagt. „Hier kann ich mich zurückziehen, eine Auszeit nehmen für den Feierabend mit der Familie. Und meine Frau ist froh, dass sie mich gut aufgehoben weiß.“ Denn immer wieder kann ihr Mann plötzlich einfach umkippen.

Schreiben für die Erinnerung: Der 47-jährige Sven Kowalczyk verfasst Abschiedsbriefe für seine vier Kinder. Quelle: Katrin Kutter

Im Januar hat das erste deutsche Tageshospiz an der Henriettenstraße in Groß-Buchholz seinen Betrieb aufgenommen, das Angebot soll für unheilbar Kranke die Lücke schließen zwischen einem Vollzeithospiz und dem selbstständigen Leben zu Hause. „Viele schaffen noch einen Großteil ihres Alltags, brauchen aber eben auch mal Ansprache, Abwechslung und Ruhe“, betont Leiterin Anke Reichwald. Auch ambulante Pflege in einem geschützten Rahmen wird angeboten. So wie für Heiner Siebracht, der mit Sven Kowalczyk frühstückt. „Viele Worte müssen wir nicht machen, wir sind ja beide hier“, meint er – und drückt damit aus, dass der jeweilige Grund für die Anwesenheit klar sein dürfte.

Nach der Narkose war die Hoffnung fort

Der 69-Jährige hat einen großen Wunsch: 70 zu werden. Im November ist es so weit, „und da arbeite ich drauf hin“. Siebracht hat Bauchspeicheldrüsenkrebs. Endstadium, wie er sagt. „Als ich im Herbst operiert wurde, haben mir die Ärzte noch ein bisschen Hoffnung gemacht, dass da noch was zu machen ist.“ Als er aus der Narkose aufwachte, war diese Hoffnung fort. „Die Diagnose Tod ist schlecht“, sagt er. Siebracht wundert sich fast ein bisschen, dass er seine schwere Situation relativ gut hinbekommt. „Der Chefarzt im Siloah hat mir das Tageshospiz empfohlen. Und ich bin unendlich froh darüber, hier gelandet zu sein.“

Beistand und Beschäftigung Das Uhlhorn-Tageshospiz in Groß-Buchholz in Trägerschaft der Diakovere Pflegedienste wurde Anfang des Jahres eröffnet und richtet sich an Menschen, die in ihrer letzten Lebensphase im häuslichen Umfeld und ihrer vertrauten Umgebung bleiben möchten, jedoch tagsüber Gemeinschaft mit ähnlich Betroffenen suchen. In einer ruhigen und geschützten Atmosphäre werden den Gästen Unterhaltung, Beistand und gemeinsame Aktivität geboten. Spaziergänge, Mahlzeiten und Beschäftigungen gehören zum Tagesablauf. Nach Bedarf werden die Menschen hier auch pflegerisch versorgt, auf Wunsch Palliativmediziner in die Behandlung einbezogen. Die Förderung der Selbstständigkeit und der Erhaltung der bestmöglichen Lebensqualität für die Tagesgäste stehen im Vordergrund. Für die Kosten kommen nach Antrag die Krankenkassen auf. Es gibt sechs Tagesplätze in der Einrichtung, die teilweise auch mit Ruhebetten ausgestattet sind. Kontakt: Diakovere Pflegedienste, Uhlhorn-Tageshospiz, Henriettenweg 1, 30655 Hannover Telefon: (0511) 2894520 E-Mail: info@uhlhornhospiz.de www.uhlhornhospiz.de

Siebracht lebt in Letter, allein. Seine erwachsenen Kinder – die er weitgehend alleine großgezogen hat – kommen zwar regelmäßig und kümmern sich. „Aber die haben ja auch etwas anderes zu tun.“ Im Tageshospiz hat er unter der Woche sein eigens Zimmer. Er hat seinen Laptop dabei, schreibt Tagebuch. „Ich muss doch ehrlich zu mir sein und aufschreiben, was ich wirklich fühle und denke. Hier sage ich mir die Wahrheit.“ Siebracht hat Wirtschaft studiert, ist aber schon seit 20 Jahren frühverrentet. „Viel mit dem Herzen, ich kenne also krank“, sagt er trocken. Doch unheilbar krank zu sein ist neu für ihn. „Ich schaffe das. Die Atmosphäre hier ist schön, ich komme zur Ruhe, und alle bemühen sich um uns.“

Morphium und Klangschalentherapie

Siebracht bekommt im Tageshospiz Morphium und Lymphdrainage, Kowalczyk Klangschalentherapie. „Das beruhigt mich ungemein, ich genieße diesen Moment ganz für mich“, sagt der 47-Jährige. Die Männer sind derzeit die einzigen Dauergäste, vier weitere Plätze im Haus sind nur teilweise belegt. „Jeder kann selbst entscheiden, wie oft und wie lange er kommen möchte“, sagt Leiterin Reichwald. Siebracht kommt dank seiner geregelten Tage im Hospiz am Feierabend und auch an den Wochenenden gut allein zurecht. „Ich habe weitaus weniger Depressionen, seit ich hier bin.“ In seinem Motorrad-Fußballverein ist er immer noch Schatzmeister, darum kümmert er sich, wenn er in seinem Zimmer mit dem Gartenblick sitzt.

Heiner Siebracht (69) leidet weniger unter Depressionen, seit er im Tageshospiz seine Auszeiten nimmt. Quelle: Katrin Kutter

Die Männer gehen berührend pragmatisch mit ihrer Situation um. Die Beerdigungen sind durchgeplant. Siebracht hat bereits Baum Nummer 577 in einem Ruheforst reserviert, Kowalczyk Sarg und Urne schon ausgesucht. „So kann ich das mitbestimmen, und es ist auch leichter für die Familie. Das Leben ist einfacher, wenn man es organisiert hat.“ Die Stille im Tageshospiz tut ihm gut. „Ich lade den Akku auf, hier bin ich nicht Papa, hier bin ich Sven. Und das brauche ich auch.“ Der Familienvater möchte nicht bemuttert oder verhätschelt werden. „Viele Menschen können nicht mit uns Schwerkranken umgehen, das ist hier anders“, sagt Kowalczyk.

Keine Angst vor dem, was kommt

Für Heiner Siebracht ist es ein tröstliches Gefühl, vom Tageshospiz ins benachbarte Hospiz umziehen zu können, wenn es mit dem Alltag zu Hause nicht mehr klappen sollte. „Aber ich hoffe, das dauert noch. Ich bin medikamentös gut eingestellt, habe zu Hause alle Hilfsmittel, die ich brauche. Ich bin hier sehr zufrieden, das wusste ich schon nach dem Probetag.“ Er habe keine Angst vor dem, was kommt, sagt der 69-Jährige. „Ich gehe auf den Tod zu, ohne Panik“, meint auch Sven Kowlaczyk. Wie sich das Sterben kurz vorher anfühlen wird, das wissen beide nicht. „Im Moment habe ich das Gefühl, ich werde mit allem fertig“, meint Siebracht. Nur seine Familie, die sieht das anders. „Meine Enkelin kann es schwer aushalten, mich so krank zu sehen. Das tut weh.“

Sven Kowalczyk würd gerne noch einmal nach Berlin fahren, „nur mit meiner Frau“. Oder ins Kino gehen, in eines mit sehr bequemen Sesseln. „Corona erschwert das alles noch zusätzlich, mir läuft die Zeit weg.“ Heiner Siebracht kann nicht mehr reisen. „Ich bin sehr zufrieden, dass ich meine letzten Monate hier so glücklich verleben darf“, meint er. Die beiden Palliativpatienten blicken in den Garten. Und Sven Kowalczyk schreibt wieder Abschiedsbriefe – auf ein Neues.

Von Susanna Bauch