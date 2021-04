Hannover

Am Mittwoch ist das Testzentrum an der Sophienklinik an den Start gegangen. Es soll vor allem die südöstlichen Stadtteile wie Bult, Kirchrode, Bemerode und Kleefeld abdecken. Angeboten werden Antigen-Schnelltests im Rahmen der Bürgertestung, aber auch PCR-Tests. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Sophienklinik betreibt das Zentrum in Zusammenarbeit mit dem Arbeiter-Samariter-Bund in einem Zelt auf dem Parkplatz der Klinik auf der Alten Bult. Damit ist es nach Aussage der Betreiber das erste Testzentrum in Hannover und der Region, das an ein Krankenhaus angegliedert ist.

Von Montag bis Freitag sind Tests in der Zeit von 6 bis 18 Uhr möglich, samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 14 Uhr. Die Klinik (Bischofsholer Damm 160) ist über den Messeschnellweg schnell zu erreichen. Dort sind auch Parkplätze vorhanden. Direkt am Krankenhaus liegt die Bus- und Bahnhaltestelle „Kinderkrankenhaus auf der Bult“, die mit der Linie 6 und den Buslinien 373 und 800 erreichbar ist.

Von Alina Stillahn