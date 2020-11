Hannover

Nicht nur in den Schulen, auch in den Kitas soll das Miteinander von Kindern mit und ohne Handicap immer mehr Normalität werden. Deshalb sollen seit 2018 jährlich bis zu vier Einrichtungen in das städtische Progamm „Hannoversche Kindertagesstätten auf dem Weg in die Inklusion“ aufgenommen werden. Langfristig sollen in jedem Bezirk zwei Kitas mitmachen. In Bothfeld-Vahrenheide, Döhren-Wülfel und dem Bezirk Nord ist das bereits erreicht.

Die Kitas werden wissenschaftlich von der Hochschule Hannover begleitet und von Heilpädagogen unterstützt. Insgesamt beteiligen sich bereits neun Kitas ganz unterschiedlicher Träger an dem Projekt.

Kinder sollen künftig mit entscheiden

Im Jugendhilfeausschuss der Stadt wurde am Montag ein erster Zwischenbericht vorgestellt. Darin heißt es: Um behinderte Kinder besser integrieren zu können, müssten Räume umgebaut, Zeiten flexibilisiert, manchmal auch andere, diversere Kinderbücher angeschafft werden. Wichtig sei es auch, die Kinder über Kinderkonferenzen oder -parlamente mit entscheiden zu lassen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Gerade für Kinder mit sozial-emotionalem Förderbedarf sei es wichtig, selbst zu entscheiden, was und mit wem sie spielten. Dadurch seien sie viel ausgeglichener. Sei es früher problematisch gewesen, wenn eine externe Heilpädagogin Eltern angesprochen hätte, da diese Angst gehabt hätten, ihr Kind könne behindert sein, laufe die Kommunikation jetzt viel einfacher, da die Heilpädagogin zur Stammbelegschaft gehöre.

Lesen Sie auch

Von Saskia Döhner