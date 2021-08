Hannover

Die AfD hat im juristischen Streit mit der Stadt Hannover einen Erfolg für sich verbucht. Die Verwaltung wird die Partei künftig nicht mehr als „rechtsextrem“ und „nicht demokratisch“ bezeichnen. Das hat die Stadt der Partei in einem Schreiben zugesichert. In dem Schreiben hießt es wörtlich: „Die Landeshauptstadt wird bei ihren Formulierungen künftig noch genauer darauf achten, dass diesbezüglich keine Missverständnisse entstehen können.“

„Unsere Abmahnung hat damit zum voraussehbaren Erfolg geführt“, sagt AfD-Ratsherr und -Bundestagsabgeordneter Jörn König. Die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung seitens der Stadt erübrige sich damit. Anwaltskosten der AfD in vierstelliger Höhe erstattet die Stadt. Eine Unterlassungserklärung hat die Stadt folglich nicht unterschrieben.

Stadtsprecher nimmt Formulierung der SPD auf

Auslöser des Streits war eine Begebenheit im Juli. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hatte alle Fraktionsspitzen im Rat zu einem Treffen eingeladen. Anschließend stieß sich SPD-Fraktionschef Lars Kelich daran, dass Onay auch AfD und „Hannoveraner“ am Tisch versammeln wollte – nach Ansicht Kelichs „rechtsextreme Parteien“. Später verschickte der Oberbürgermeister eine neue Einladung, die nicht an AfD und „Hannoveraner“ ging. Ein Stadtsprecher erklärte gegenüber Journalisten: Der Oberbürgermeister arbeite „selbstverständlich nicht mit Rechtsextremen zusammen“. Zum neuen Termin seien „nur die demokratischen Kräfte im Rat“ eingeladen worden. Im Schreiben der Stadt an die AfD heißt es dazu jetzt: „Es ist nicht Aufgabe der Stadtverwaltung, das Verhältnis einzelner Parteien zur freiheitlich demokratischen Grundordnung zu bewerten.“

„Hannoveraner“ wollen Kelich anzeigen

Der Streit hat noch ein weiteres Nachspiel. Die „Hannoveraner“ kündigen an, Anzeige gegen SPD-Fraktionschef Kelich zu erstatten. „Lars Kelich hat mit seiner Aussage ohne Wenn und Aber eine rote Linie überschritten“, sagt „Hannoveraner“-Chef Jens Böning.

Von Andreas Schinkel