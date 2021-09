Hannover

Eigentlich war er nur krankheitsbedingt kurzfristig eingesprungen – doch dann wurde Werner Momsen als Moderator zu einem Star des Abends. Die sprechende Puppe in den Händen von Detlef Wutschik sagte nicht nur mit launigen Sprüchen die anderen Künstler an. Mit hohem Unterhaltungswert schimpfte Herr Momsen auch über dieses neumodische Fingerfood („Suppe im Reagenzglas!“) und sinnierte über die Tücken des Verreisens: „Den Deutschen in uns nehmen wir immer mit.“

Kurzfristig eingesprungen: Werner Momsen. Quelle: Mirko Bartels (Archiv)

Unter dem Motto „Wir lassen niemanden im Regen stehen“ hatte die Ricarda-und-Udo-Niedergerke-Stiftung zum achten Mal zum Gala-Abend eingeladen. Im GOP, wo gerade die neue Show „Elektro“ Premiere gefeiert hatte, tummelten sich am Montag mehr als 200 Gäste bei dem Benefiz-Abend zugunsten von Obdachlosen – darunter etliche Prominente. Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD) gab sich ebenso die Ehre wie Anwalt Matthias Waldraff oder Musikprofessor Andor Izsák.

Souverän: „Frauen mit Freund“ waren zum wiederholten Mal bei der Benefiz-Gala dabei. Quelle: Katrin Kutter

Zuspruch vom Altbundespräsidenten

Christian Wulff verspätete sich etwas, weil er noch „unterwegs zwischen Helsinki und Hannover war“, wie seine Frau Bettina sagte. Also hielt sie selbst kurzerhand die Rede für den Altbundespräsidenten: „Ricarda und Udo Niedergerke gebührt großer Dank dafür, dass sie die Augen nicht verschließen“, sagte sie, und da nickten viele im Publikum zustimmend.

Fingerakrobatik: The Acoustic Groove Duo. Quelle: Katrin Kutter

Im Dezember 2008 hatten die Niedergerkes ihre Stiftung gegründet. Seit das Arztehepaar im Ruhestand ist, setzt es sich für Bedürftige ein; insbesondere kümmern sie sich um Hilfsangebote für Obdachlose. Sie sammeln unermüdlich Spenden, werben um Sponsoren, besuchen Bedürftige – und organisieren regelmäßig Gala-Abende für die gute Sache.

Matthias Brodowy stellt Programm zusammen

Das Ensemble „Frauen mit Freund“ jazzte diesmal in bewährter Weise durch das von Matthias Brodowy zusammengestellte Programm. Pianistin Liese-Lotte Lübke präsentierte kluges Klavierkabarett mit bitteren Songs über die Lage von Künstlern in der Pandemie. Clown Monsieur Momo zeigte, wie komisch es sein kann, wenn jemand ein Kaninchen aus dem Hut zaubert, und Rapper Spax führte vor, wie viele Silben auf einen Beat passen. Am Ende gab das Acoustic Groove Duo Fingerakrobatik auf der Gitarre zum Besten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ein Zeichen gegen Vereinsamung, Ausgrenzung und soziale Kälte“

„Wir sind hier, um ein Zeichen zu setzen gegen Vereinsamung, Ausgrenzung und soziale Kälte“, sagte Udo Niedergerke. Das Zeichen fiel ziemlich zählbar aus: Durch Sponsoren und Kartenerlöse kamen dabei allein an diesem Abend mehr als 20 000 Euro zusammen.

Von Simon Benne