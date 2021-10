Hannover

Ehrung für Engagement in der Integrationsarbeit: Im Alten Rathaus haben Ministerpräsident Stephan Weil und die Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Kopf, am Montagabend den Niedersächsischen Integrationspreis verliehen. Motto des Preises in diesem Jahr: „Integration in Zeiten von Corona“.

Auch das Impfen ist Thema

Die Stühle waren etwas auseinander gerückt, beim Einlass wurde der Corona-Nachweis kontrolliert: Die Preisverleihung im Alten Rathaus war festlich, doch nicht nur wegen des diesjährigen Mottos durch die anhaltende Corona-Pandemie geprägt. Auch im Grußwort von Ministerpräsident Stephan Weil war zuerst die Impfquote Thema: „Wir müssen mit all denjenigen Menschen sprechen, die bisher noch nicht geimpft sind und dafür sorgen, dass auch die sich einen Ruck geben“, sagte er.

Pandemie war Rückschlag für Integrationsarbeit

Die Corona-Pandemie sei ein enormer Rückschlag für die Integrationsarbeit gewesen: „Deshalb gilt unser großer Dank den Ehrenamtlichen, die an der Daueraufgabe der Integrationsarbeit trotz Virus festgehalten haben.“ Der Niedersächsische Integrationspreis solle dafür sorgen, dass auch andere Menschen inspiriert werden.

„Die Corona-Pandemie war ein Rückschlag für die Integrationsarbeit“: Ministerpräsident Stephan Weil spricht ein Grußwort. Quelle: Christian Behrens

Nachdem Doris Schröder-Köpf die Gäste aus Politik wie etwa Gesundheitsministerin Daniela Behrens, Landtagsabgeordnete und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay sowie die Preisträgerinnen und Preisträger begrüßt hatte, mache sie zuerst deutlich, wie sehr sie sich über die Veranstaltung freue: „Es ist schön, dass ich dabei sein kann“, sagte sie, „das hat mir richtig gefehlt.“ Erst vor Kurzem hat sich die SPD-Politikerin nach ihrer schweren Herz-OP Ende 2020 und zwei anschließenden Schlaganfällen zurückgemeldet.

Feierliche Stimmung im Alten Rathaus: Bei der Verleihung des Niedersächsischen Integrationspreis standen die Stühle coronabedingt etwas auseinander. (Foto: Christian Behrens) Quelle: Christian Behrens

Anschließend kritisierte sie unter anderem fehlende Internet-Zugänge in Flüchtlingsunterkünften oder fehlende Beratungsarbeit während der Corona-Pandemie: „Online-Angebote sind für Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, nur von begrenztem Wert“, betonte sie.

Hannoverscher Verein bekommt Sonderpreis

Den mit 6000 Euro dotierten Sonderpreis des Bündnisses „Niedersachsen hält zusammen“ hat der hannoversche Verein Spats erhalten, der sich mit drei Einrichtungen und zwei Projekten für die Menschen im Stadtteil Sahlkamp einsetzt.

Nahmen den Sonderpreis des Bündnisses „Niedersachsen hält zusammen entgegen“: Vorsitzender Wolfgang Jarnot und Insa Prätsch planen, einen Teil der 6000 Euro für Fortbildungen der Mitarbeitenden zu nutzen. Quelle: Christian Behrens

Je 6000 Euro bekommen auch die anderen Preisträger: das Bühnenprojekt der Freizeit- und Begegnungsstätte „Frisbee“ aus Oldenburg, der „Miteinander-Podcast“ der Grundschule Bad Münder aus Hameln-Pyrmont, der Verein Krass für kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen in Lüneburg sowie der Migrationsbeirat der Stadt Osnabrück.

Den Sonderpreis des Bündnisses „Niedersachsen packt hat“ hat die Kooperation der Berufsbildenden Schule Wechloy, der IHK Oldenburg und des pro:connect e.V. der Stadt erhalten.

„Großes Engagement in der Krise“

Viele niedersächsische Vereine, Verbände, Initiativen, Stiftungen, Schulen und Kindergärten hätten sich trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie besonders engagiert, lobte Ministerpräsident Weil. „In der Krise haben wir starken Zusammenhalt und großes Engagement erlebt.“ Als wichtige Anlaufstellen und Treffpunkte vorübergehend geschlossen waren, wurden kreative Konzepte geschaffen. „In Zeiten von Abstand und Distanz wurden Mittel gefunden für Gemeinschaft und Nähe“, so Weil.

200 Bewerbungen sind beim diesjährigen Integrationspreis eingegangen. Der Preis wird zum zwölften Mal vergeben.

Von Sophie Peschke