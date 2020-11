Hannover

Die Jusos in Hannover haben am Wochenende einen neuen Vorstand gewählt. Niklas Peisker (23) bleibt alleiniger Vorsitzender – ohne weibliches Pendant. Die Zeiten der Doppelspitze sind erst mal vorbei. Bei der Unterbezirkskonferenz am Sonnabend war keine Frau als Vorsitzende angetreten.

Die vorherige Konferenz der Jungsozialisten im Februar war nach heftigen Mobbing- und Sexismusvorwürfen geplatzt, ohne dass die Vorstandswahlen abgeschlossen werden konnten. Die gewählte Vorsitzende Noemi Gmahl hatte sich damals geweigert, mit Peisker zusammenzuarbeiten, und hatte ihr Amt gar nicht angetreten. In der Folge hatte die SPD-Unterbezirksvorsitzende Claudia Schüßler erklärt, dass man eine Vorsitzende suchen werde, die bereit sei, mit Peisker zusammenzuarbeiten, sobald es die Corona-Krise zulasse. Offenbar ist das nicht gelungen.

Anzeige

Im Gesamtvorstand sind aber auch Frauen

Im neuen zwölfköpfigen Gesamtvorstand sind allerdings auch Frauen, sechs der Mitglieder wohnen in der Stadt, der Rest im Umland. Gewählt wurden: Marco Albers (Nordstadt), Louis Bothe ( Pattensen), Maurice Claussen ( Misburg), Maria Dvortsis (Kleefeld-Heideviertel), Madeleine Gehrke ( Groß-Buchholz), Golnas Gutmann ( Seelze), Ole Moszczynksi (Südstadt), Tim Sherpa ( Springe), Kira Strauch ( Burgwedel), Jana Thaler ( Linden) und Justina Walkowiak ( Pattensen).

Der neue Gesamtvorstand der Jusos Hannover, Marco Albers ist nicht mit auf dem Bild. Quelle: privat

Die Jusos haben ihre Konferenz hybrid gestaltet, wie Ermana Nurkovic, Geschäftsführerin des SPD-Unterbezirks Region Hannover, am Sonntag mitteilte. Zunächst diskutierten die 65 Delegierten bei einer Videokonferenz über ihre kommunalpolitischen Schwerpunkte, dann konnten sie persönlich zur Urnenwahl ins Kurt-Schumacher-Haus kommen.

„Auch junge Leute ins Parlament lassen“

Nachdem die Idee der Jugend-Netzkarte durchgesetzt worden sei, mit der junge Menschen für 15 Euro monatlich alle Busse und Bahnen in der Region Hannover nutzen könnten, bleibe das große Ziel ein komplett gebührenfreier öffentlicher Nahverkehr, sagt Peisker. Zudem fordern die Jusos eine stärkere Digitalisierung der Schulen, den Ausbau der Radwege sowie den verstärkten Kampf gegen Rechts.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Allen Schülerinnen, Schülern und Schulbeschäftigten müsse ein freies WLAN zur Verfügung stehen, zudem sollten unabhängige Antidiskriminierungsstellen in der Region aufgebaut werden. „Wer Politik für junge Menschen machen will, muss auch junge Menschen in die Parlamente lassen. So einfach ist das“, betont Peisker. Für die Bundestagswahl-Direktkandidaten haben die Jusos Julian Kienast (25) für den Wahlkreis 43 und Adis Ahmetovic (27) für den Wahlkreis 41 nominiert.

Lesen Sie auch

Von Saskia Döhner