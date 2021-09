Die Nord/LB muss sparen und trennt sich von der Hälfte ihres Personals. Weil künftig fast alle Beschäftigten in den Glasbau am Aegi passen, sucht die Bank einen Käufer für das Stammhaus am Georgsplatz. Auch aus dem Deutsche-Hypo-Neubau an der Osterstraße zieht die Bank aus.