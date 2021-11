Nord

Kommt es zum Wechsel an der Spitze des Stadtbezirksrats Nord? Bezirksbürgermeisterin Edeltraut Geschke (SPD) möchte ihr Amt behalten und stellt sich deshalb wieder zur Wahl. 15 Jahre hat sie sich auf dem Posten um den Stadtbezirk gekümmert, damit ist die 65-Jährige dienstälteste Bezirksbürgermeisterin in Hannover. Nur Lothar Pollähne in Südstadt-Bult kommt auf ebenso viele Jahre.

Doch zum ersten Mal sind die Grünen bei der Kommunalwahl zur stärksten Kraft im Stadtbezirk Nord aufgestiegen, der Nordstadt, Hainholz und Vinnhorst umfasst. „Wir haben als stärkste Fraktion natürlich den Anspruch, den Bezirksbürgermeister zu stellen“, erklärt Grünen-Fraktionschef Stefan Winter. Die Grünen haben sieben Mandate im Bezirksrat errungen (vorher vier), die SPD nur noch fünf statt sechs.

Die Grünen schlagen Florian Beyer als Bezirksbürgermeister Nord vor. Quelle: Privat

Mit Florian Beyer schicken die Grünen deshalb einen eigenen Kandidaten ins Rennen. Der 38-Jährige ist der Partei erst vor knapp drei Jahren beigetreten. „Wenn ich gewählt werde, wäre das tatsächlich mein erstes öffentliches Amt“, sagt Beyer. Beruflich arbeitet der Finanzbeamte als Dozent für Steuerrecht.

SPD stellt Geschke als Bezirksbürgermeisterin auf

Die SPD setzt wieder auf die erfahrene bisherige Bezirksbürgermeisterin und hat sie einstimmig nominiert. „Edeltraut Geschke ist sehr bekannt im Stadtbezirk und hat bei der Wahl persönlich sehr viele Stimmen bekommen“, sagt SPD-Fraktionschef Sven Abend. Die Bürgermeisterin führte die SPD-Liste an und bekam 1800 Stimmen direkt. Bei den Grünen stand die junge Fridays-for-Future-Aktivistin Lilly Pietsch an erster Stelle und erhielt 1100 Wählerstimmen. Die junge Frau wollte jedoch nicht Bezirksbürgermeisterin werden, sie konzentriert sich auf ihr Mandat in der Regionsversammlung.

Die SPD hat erneut Edeltraut Geschke für das Amt der Bezirksbürgermeisterin aufgestellt. Quelle: Holger Hütte

„Uns irritiert, dass die Grünen nicht ihre Spitzenkandidatin aufstellen, sondern einen Unbekannten aus der zweiten Reihe“, sagt Sven Abend. Er geht davon aus, dass Edeltraut Geschke mehr als die fünf Stimmen der SPD bekommen wird. „Sie genießt großes Vertrauen und ist sehr respektiert.“ Tatsächlich hat die Bezirksbürgermeisterin sich um viele Probleme im Stadtbezirk selbst gekümmert, mit zahlreichen Bürgern gesprochen.

„Ich mache es gerne und würde den Stadtbezirk gern für alle Bürger weiter vertreten“, sagt Geschke selbst. Als ein großes Thema nennt sie den Erhalt bezahlbarer Wohnungen, ein anderes ist die Entwicklung des Bumke-Geländes zum neuen Quartier in der Nordstadt. „Wir haben aber drei Stadtteile, es darf keiner in der Aufmerksamkeit nach hinten rutschen.“

Grüne gehen von Mehrheit für Beyer aus

Florian Beyer nennt als wichtige Punkte den Klimaschutz vor Ort, das Werben für Vielfalt und Toleranz und die Unterstützung des Vereinslebens. Einen Bürgermeister sieht er vor allem als Vermittler. „Wir müssen Lösungen finden, wenn es zu Konflikten zwischen feiernden Jugendlichen und Anwohnern kommt.“ Grünen-Fraktionschef Winter geht davon aus, dass ihr Kandidat schon im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit bekommt.

In einem Punkt sind SPD und Grüne sich aber einig: Die bisherige feste Zusammenarbeit im Bezirksrat führen sie nicht fort.

Der neue Stadtbezirksrat tritt am 15. November um 19 Uhr im Ratssaal zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Dann stimmen die neuen Mitglieder auch darüber ab, wer den Bezirksrat künftig leitet.

Von Bärbel Hilbig