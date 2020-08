Hannover

Anwohner in Hannovers Nordstadt empfinden es zunehmend als Belastung, dass sich rund um die Lutherkirche eine rege Freiluft-Partyszene entwickelt hat. Bei warmem Sommerwetter treffen sich regelmäßig 100 bis 200 Menschen auf dem Platz, berichtet ein Anlieger. Speziell die Freitreppe an der Anna-Siemsen-Schule erfreut sich großer Beliebtheit, bieten sich die Stufen doch als Sitzgelegenheit an.

Feiern mit Musikboxen

Die geselligen jungen Leute bringen sich selbst Getränke mit, haben oft auch Musikboxen dabei – und fühlen sich nicht an Vorgaben zur Nachtruhe gebunden. „Wir sind nicht gegen das Feiern, aber haben Interesse daran, dass es ein friedliches Miteinander im Stadtteil gibt“, sagt Christian Heppner, der für eine Gruppe von Mietern spricht. Gemeinsam mit Anwohner Jakob Winkler hat er die Probleme vor einiger Zeit im Bezirksrat Nord geschildert. Kürzlich haben sich die beiden mit Bezirksbürgermeisterin Edeltraut Geschke und Stadtbezirksmanager Stefan Kaczmarek zu einem Rundgang über den Platz getroffen.

„Es geht uns um Lösungen“, betont Jakob Winkler, selbst Sozialarbeiter. Aus Sicht der Nachbarn verschärfen viele Details die Lage, sodass sie nachts lange nicht zur Ruhe kommen. So lassen mehrere Gastronomen ihr Mobiliar draußen stehen, ohne es abzusperren. „Die Leute setzen sich dorthin, trinken, quatschen und grölen. Und die Inhaber wohnen nicht hier und fühlen sich nicht verantwortlich“, berichtet Heppner. Manche Gastwirte reagierten auf Beschwerden, dann aber lasse die Aufmerksamkeit wieder nach, meint der Nachbar.

Trubel dauert teils bis 4 Uhr früh

Am Wochenende geht der Trubel teils bis 3 oder 4 Uhr, in der Woche oft bis 1 Uhr. „Am frühen Abend ist die Atmosphäre chillig und entspannt. Doch je später es wird und je alkoholisierter die Leute werden, desto lauter wird es“, sagt Heppner. Winkler hatte über die Probleme bereits 2016 mehrmals im Bezirksrat berichtet. Seitdem hat sich die Situation aus Sicht der Anlieger verschärft. Die Soundboxen sind inzwischen weit verbreitet, die Zahl der warmen Sommernächte steigt. Auch am Welfengarten haben sich Anwohner jüngst über nächtliche Partys beschwert.

Manche Nachbarn sprechen die feiernden Gruppen immer wieder direkt an. Doch es gibt einen stetigen Wechsel, die Leute kommen und gehen. „Es ist ermüdend und auf Dauer sehr anstrengend, dass wir immer wieder selbst aktiv werden müssen“, sagt Heppner. Einsätze der Polizei verlaufen jedoch auch oft vergeblich, berichtet Winkler. Kaum seien die Ordnungshüter weg, gehe es weiter.

Die Nachbarn versuchen, mit einer Reihe von Vorschlägen bei Stadtverwaltung, Region, Berufsschule, Kirchengemeinde und Geschäftsleuten Gehör zu finden. „Wir würden gerne in Abstimmung mit Kirche und Schule Schilder aufhängen, die um Rücksichtnahme bitten“, erzählt Heppner. Ein anderer Vorschlag: kein Verkauf von Alkohol am Platz ab 22 Uhr. Oder man könnte die Tischtennisplatte, die zur Kirche gehört, nachts abdecken. Damit dort niemand nachts um 3 Uhr unter lautem Hallo spielt.

Von Bärbel Hilbig