Malerei, Mixed-Media, Fotografie – die Ausstellung „Urban Spirits – Städtische Geister“ im Stadtteilzentrum Nordstadt gewährt derzeit ganz besondere Einblicke in die Themen Stadtkultur und Urbanität. Von abstrakt bis naturalistisch, von kritikübend bis harmonisch.

„Ziel ist eine erweiterte Wahrnehmung, wenn Besuchende die Ausstellung verlassen“, sagt Tosh Leykum aus dem Vorstand des Stadtteilzentrums. Der Videokünstler aus Hannover hat sich zum Beispiel für das Ausstellungsprojekt mit New York beschäftigt – mit dem Treiben in der Stadt, der harmonischen Skyline, aber auch dem Müllproblem auf den Straßen. New York sei für ihn das Sinnbild von Urban Spirit. „Da brodelt etwas“, sagt der Künstler.

Hannover neu entdecken

Hanno Kübler, ein weiterer Künstler aus Hannover, hat sich hingegen mit seiner Heimat befasst und die Fotomontage „Ihme-Zentrum im Dornrösschen-Schlaf“ kreiert. Kübler beschreibt sich als Formalist. Flächen, Farben, Formen und Linien begeistern ihn. Eine Wechselwirkung natürlicher und künstlicher Prinzipien findet sich auch in seiner Ihme-Zentrum-Montage. Kübler berichtet von dem Kommentar einer Besucherin: So schön habe sie das Zentrum noch nie gesehen.

Emmanuelle Tanais Aupest aus Hannover vor ihrem Kunstwerk im Stadtteilzentrum Nordstadt. Quelle: Christian Behrens

Das idyllisch wirkende Bild spielt jedoch auf viele offene Fragen an: langwieriger Dornröschen-Schlaf und ständig wechselnde Investoren. Niemand weiß, was mit dem Gebäudekomplex zukünftig passiert. Wie auch die anderen Künstlerinnen und Künstler möchte Kübler „Welten schaffen“ und zu einem Dialog einladen. Neben allgemeinen Eindrücken des städtischen Lebens lassen sich bei einem Besuch der Ausstellung auch neue Zugänge zu Hannover entdecken.

Kooperationsprojekt bereichert den Stadtteil

Die Kunstausstellung ist in Kooperation mit dem Stadtteilzentrum Nordstadt und dem Kollektiv Studio Baustelle Berlin entstanden. Neben den Hannoveranern haben sich auch vier Künstlerinnen und Künstler aus der Hauptstadt an der Ausstellung beteiligt. Der Austausch zwischen beiden Städten sei ein besonderes Highlight, findet Sabine Schultz.

Seit mehr als 14 Jahren leitet die Hannoveranerin das Stadtteilzentrum. „Jedes Zentrum hat einen eigenen Schwerpunkt. Ich habe in die Nordstadt Kunst miteingebracht“, sagt die gelernte Kunstsoziologin. Niedrigschwellige Ausstellungen gehobener Kunst seien eine „Bereicherung für den Stadtteil“.

Krönender Abschluss mit Livemusik

Am Donnerstag, 4. November, zwischen 15 und 18 Uhr, und am Sonnabend ab 19 Uhr können Interessierte die Ausstellung noch besuchen. Die abendliche Finissage wird von Livemusik begleitet. Besucherinnen und Besucher können sich unter anderem auf den Slam-Poet und Rapper Tobias Kunze, den Sound-Performer Hhäkan Jonsso und die Band Lady Jesus & Friends freuen. Auch die beteiligten Künstlerinnen und Künstler werden vor Ort sein.

