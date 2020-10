Hannover

Elf Jahre hat Marc-Oliver Schrank Bier und Brause verkauft und sich als Onkel Olli einen Namen gemacht – jetzt hat ihn das Bauamt angewiesen, seinen Kiosk in der Nordstadt dichtzumachen. Auf dem Kiez rund um die Lutherkirche ist der Kiosk mit etlichen Craft-Beer-Sorten eine Institution und über die Grenzen des Viertels hinaus bekannt. Schrank plagen jetzt Existenzängste. „Ich habe monatliche Fixkosten von 6000 Euro“, sagt er.

Stadt: Nutzung ist rechtswidrig

Die Stadt ist der Ansicht, Schrank habe gegen Baurecht verstoßen. Ursprünglich residierte in den Kioskräumen an der Lutherkirche ein Papierwarenladen und diese Nutzung wurde auch baurechtlich vermerkt. Als Schrank den Laden 2009 übernahm, meldete er als Gewerbe ein Stehcafé an. „Dadurch wurde es mir möglich, auch sonntags zu öffnen. Das wäre bei einer Anmeldung als Kiosk nicht der Fall gewesen“, sagt er. Die Stadt moniert nun, dass die baurechtliche Vorgabe – Papierladen – nicht zum eingetragenen Gewerbe – Stehcafé – passe. „Die derzeit betriebene Nutzung ist somit formell rechtswidrig“, heißt es in einem Schreiben des Bauamts, das der HAZ vorliegt. Daher müsse die „Nutzung des Stehcafés“ umgehend eingestellt werden. Zudem bestünden Zweifel, sagt das Bauamt, ob der Verkauf von Alkohol gewerberechtlich angemeldet sei.

Anzeige

Schrank meldet Gewerbe um – aber Amt verlangt Bauantrag

Kioskbetreiber Schrank meldete sein Gewerbe daraufhin um. Statt „ Stehcafé“ betreibt er nun offiziell einen Papierladen mit Getränkeverkauf. „Ich habe sogar Papierblätter ins Regal gelegt, falls jemand das kaufen möchte“, sagt er. Doch das Bauamt habe sich mit der gewerberechtlichen Änderung nicht zufrieden gegeben. Schrank muss jetzt einen Antrag stellen, um eine baurechtliche „Nutzungsänderung“ zu erwirken – vom Schreibwarenladen zum Kiosk mit Bier- und Brauseverkauf.

„Ich bekomme im Bauamt keinen Termin, um die Bauakte einzusehen“, sagt Schrank. Zusammen mit einem Anwalt müsse er die Akte sorgfältig studieren, um einen Antrag stellen zu können. Schrank befürchtet, dass er dann wieder lange warten muss, bis er eine Genehmigung in den Händen hält – und die Uhr tickt. „Ich muss mir Geld leihen, um über die Runden zu kommen“, sagt er.

Warum nach elf Jahren rechtliche Bedenken?

Die Frage bleibt, warum das Bauamt erst nach elf Jahren rechtliche Bedenken anmeldet und den Kult-Kiosk schließt. Möglicherweise hängt das mit Lärmbeschwerden von Anwohnern zusammen. Im Sommer hatten Anwohner beklagt, dass sich rund um die Lutherkirche bis spät in die Nacht viele Menschen versammelten, Bier tranken und bisweilen laut Musik hörten.

Von Andreas Schinkel