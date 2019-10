Hannover

Die Polizei ermittelt seit Donnerstagmorgen gegen einen 25-jährigen Mann wegen Unfallflucht, Sachbeschädigung und Straßenverkehrsgefährdung. Er hatte im betrunkenen Zustand mit einem Elektroroller in Hannovers Nordstadt einen Geländewagen beschädigt. Anschließend flüchtete er zu Fuß.

Flucht zu Fuß

Ein Zeuge hatte gegen 4.30 Uhr die Polizei per Notruf alarmiert. Er hatte beobachtet, wie der 25-Jährige mit dem Roller in der Wilhelm-Busch-Straße einen an der Seite abgestellten Jeep Renegade gerammt und dabei den Außenspiegel beschädigt hatte. Der Rollerfahrer stürzte bei dem Zusammenprall und trug leichte Verletzungen davon. Anschließend ließ er den Roller in der Straße liegen und flüchtete zu Fuß in Richtung der Straße Am Judenfriedhof.

Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und hielt die Polizei über den Aufenthaltsort des Unfallverursachers auf dem Laufenden. Am Brüggemannhof nahmen Beamte den Flüchtigen schließlich fest. Dabei stellten sie fest, dass der 25-Jährige betrunken war. Ein Rettungswagen brachte den Rollerfahrer zur Behandlung in eine Klinik. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.

Von tm