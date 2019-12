Hannover

Die Berufsfeuerwehr Hannover ist am Montagabend zu einem Hotel in der Nordstadt gerufen worden. In der Küche des „ Charlton Hannover“ war es gegen 22.20 Uhr zu einer Rauchentwicklung gekommen. Der Rauch zog anschließend in das Treppenhaus des Gebäudes in der Gustav-Adolf-Straße.

Als die ersten Helfer vor Ort eingetroffen waren, stellten sie fest, dass bereits das gesamte Restaurant im Erdgeschoss des Hotels verraucht war. Deshalb ließ der Einsatzleiter das Gebäude räumen. Zwei Mitarbeiter und zehn Gäste des Restaurants sowie 40 Hotelgäste aus den Zimmern in den drei Obergeschossen gelangten unverletzt ins Freie. Einsatzkräfte drangen anschließend mit Atemschutzgeräten in das Gebäude ein. Sie stellten fest, dass oberhalb eines Herdes Rohre einer Abluftanlage glühten. Sie kühlten die Rohe zunächst mit Wasser. Anschließend erstickten sie das Feuer in den Rohren mit Kohlendioxid. Um kurz vor 23 Uhr war die Situation im Hotel unter Kontrolle.

Die genaue Ursache des Brandes ist noch unklar. Die Experten der Polizei werden in den kommenden Tagen mit ihren Ermittlungen beginnen. Trotz des Feuers ist das Hotel selbst weiterhin nutzbar.

Von Tobias Morchner