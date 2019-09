Nordstadt

Der Engelbosteler Damm wird nun doch keine Fahrradstraße. Der Bezirksrat Nord ist mit seinem von SPD und Grünen initiierten Vorstoß gescheitert. Die Stadtverwaltung lehnt den Vorschlag mit der Begründung ab, dass der Anteil der Radfahrer am Verkehr nur bei rund 30 Prozent liegt. Eine wesentliche Bedingung für eine Fahrradstraße ist laut Straßenverkehrsordnung jedoch, dass mindestens die Hälfte der Verkehrsteilnehmer auf dem Rad unterwegs ist.

Fahrradstraße sollte auch die Sicherheit für Fußgänger verbessern

Die Grünen wollen sich mit diesem Bescheid jedoch nicht zufriedengeben. „Wir haben in dem Antrag formuliert, dass wir mit einer Fahrradstraße die Bedingungen schaffen wollen, um den Anteil des Radverkehrs zu erhöhen“, erklärt Grünen-Fraktionschef Stefan Winter jüngst im Bezirksrat. Eine Fahrradstraße würde außerdem dazu betragen, die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer zu verbessern.

Fahrbahn ist seit Umbau des E-Damms sehr eng

Das war ein erklärtes Ziel des Antrags. Denn mit dem Umbau bekam die Einkaufsstraße zwischen Christuskirche und Kopernikusstraße großzügige Fußwege, die die Ansiedlung von Gastronomie mit Außenbewirtschaftung begünstigt haben. Seit der Neugestaltung teilen sich Radfahrer und motorisierter Verkehr eine relativ schmale Fahrbahn. Oft fühlen Radfahrer sich bedrängt und weichen auf den Fußweg aus, wo sich dadurch wiederum Fußgänger gefährdet sehen.

Stadt will mehr Radfahrer – aber keine Fahrradstraße auf dem E-Damm

Die Stadt hat sich selbst vorgenommen, den Anteil des Radverkehrs am Verkehrsmix deutlich zu erhöhen. Auf Nachfrage der Grünen erklärt die Verwaltung, dazu könnten viele Faktoren beitragen, auch Fahrradstraßen. Es gebe in Hannover aber keine Fahrradstraßen mit einem Radverkehrsanteil unter 30 Prozent.

Verwaltung zählte Radfahrer am 21. März

Um den Anteil der Radfahrer zu bestimmen, zählte die Verwaltung am 21. März dieses Jahres zwischen 6 und 19 Uhr an verschiedenen Kreuzungen den Verkehr auf dem E-Damm. Dabei erfassten die Videoaufnahmen auch Radfahrer, die auf dem Fußweg unterwegs waren.

Polizei geht gegen Parken in zweiter Reihe vor

Der Bezirksrat versprach sich von einer Fahrradstraße auch, dass Autofahrer sich eher an die bereits bestehende Geschwindigkeitsbegrenzung in der Tempo-30-Zone halten. Mit dem Antrag hatte der Bezirksrat ebenfalls gefordert, das Parken in zweiter Reihe stärker zu kontrollieren. Die Verwaltung berichtete, im Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt seien beide Probleme bekannt. Die Polizei führe Schwerpunktkontrollen durch und habe das Thema ebenfalls beim täglichen Einsatz- und Streifendienst im Blick. „Es wäre wünschenswert, dass dem auch Strafen folgen“, kommentiert SPD-Fraktionschef Sven Abend.

Stadt kontrolliert Tempo

In den Jahren 2016, 2017 und 2018 hat die Stadt 16 Geschwindigkeitsmessungen am E-Damm vorgenommen. Dabei zählten die Mitarbeiter 368 Verstöße gegen das Tempolimit, davon 189 in Fahrtrichtung Christuskirche, 179 in Richtung Kopernikusstraße. Insgesamt waren bei den Messungen 9625 Fahrzeuge unterwegs. Als Unfallschwerpunkt wertet die Polizei den Bereich nicht.

Die Stadt will auch zukünftig regelmäßig die Geschwindigkeit der Fahrzeuge messen, kündigt Stadtbezirksmanager Stefan Kaczmarek an. „Und die Verstöße werden tatsächlich geahndet.“

Kommentar: Fahrradstraße ist kein Allheilmittel Die geforderte Fahrradstraße auf dem Engelbosteler Damm ist nun vorerst gestoppt. Das formale Argument: Am Testtag im März waren bei weitem zu wenig Radler unterwegs. Doch was ändert sich durch den Status einer Fahrradstraße mit erlaubtem Autoverkehr tatsächlich? Radfahrer dürfen dort nebeneinander fahren. Das bremst den motorisierten Verkehr aus. Die Erwartungen sollten aber nicht zu groß ausfallen. Autos dürfen Radfahrer auch auf einer Fahrradstraße überholen. Und das Parken in zweiter Reihe, das zu Ausweichmanövern zwingt, ist ebenfalls nicht gelöst. Anders als die autofreundlichen City-Händler befürworten rund 40 Geschäftsleute eine Fahrradstraße am E-Damm. Sie treibt die Angst vor einem erneuten Umbau der Straße, um wieder Radwege zu schaffen. Das will aktuell kaum jemand. Denn dank der extrabreiten Fußwege hat sich der Engelbosteler Damm zur abendlichen Flaniermeile entwickelt. Die Gastronomen verlagern ihren Betrieb bis weit in den Herbst nach draußen und nutzen den Bürgersteig als Terrasse. Dort flitzen Radler, Roller und Skater zwischen den Tischen hindurch. Nicht zulässig, aber von den abendlichen Bummlern meist entspannt toleriert. Nicht jeder mag auf der Fahrbahn fahren, daran ändert wohl auch eine Fahrradstraße nichts.

Lesen Sie auch:

Bezirksrat Nord will den Engelbosteler Damm zur Fahrradstraße machen

Enge Fahrbahn gefährdet Radfahrer in Hannover-Nordstadt

Von Bärbel Hilbig