Der Betreiber eines Kiosks in Hannovers Nordstadt hat am Sonnabend der Polizei bei der Festnahme eines Sprayers geholfen. Er ergriff den jungen Mann als dieser gerade eine Hauswand besprühte. Dem 20-Jährigen gelang es zwar, sich zu befreien und zu flüchten. Allerdings ließ er am Tatort seinen Haustürschlüssel zurück.