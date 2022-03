Hannover

Die Corona-Pandemie hat Straßenfeste zwei Jahre lang verhindert. Nun gibt es berechtigte Hoffnung, dass in der Nordstadt dieses Jahr sogar zwei Nachbarschaftsfeste laufen. Die Glünderstraße will am 18. Juni von 14 bis 22 Uhr feiern, die Asternstraße am 9. Juli zur gleichen Zeit. In der malerischen Glünderstraße haben Martin Liebig und Lasse Jaspers vor etlichen Jahren die Tradition des Straßenfestes wieder angeschoben.

„Jetzt geht es darum, dass möglichst viele Nachbarn mitmachen. Alle sind herzlich eingeladen, Ideen einzubringen“, sagt Lasse Jaspers. Einiges steht schon fest. In der Glünderstraße soll es wieder eine Bühne für Livemusik geben, möglichst vielfältige Kinderspiele, Kinderschminken, Hüpfburg und einen Kinderflohmarkt. Nachbarn werden Stände aufbauen und auch die nächstgelegenen Gastronomen sich beteiligen (Kontakt unter info@gluenderstraße.de).

Nachbarn planen die Straßenfeste

Das Fest in der Asternstraße wird sich wie in anderen Jahren im Abschnitt zwischen Engelbosteler Damm und Im Moore erstrecken. „Wir starten mit viel Energie in die Vorbereitung und hoffen, dass es dieses Jahr was wird“, erzählt Anwohner Wilhelm Bamming. Vergangenes Jahr hatte eine Gruppe von Nachbarn eine Neuauflage des Straßenfests geplant, musste die Veranstaltung dann aber wegen der Coronalage absagen. „Das war bitter. Aber wir hätten die Kontaktnachverfolgung bei einem so großen Fest nicht leisten können“, sagt Bamming. Nun ist die Hoffnung auf eine entspanntere Situation da.

Zwei Bühnen in der Asternstraße

Beim Asternstraßenfest werden wahrscheinlich sogar zwei Bühnen bespielt. „Es gibt viele Auftrittswünsche von Künstlern und viel Interesse an unterschiedlichen Musikrichtungen. Dem wollen wir Rechnung tragen“, berichtet Bamming. Zu erwarten sind wieder Flohmarkt, Kinderspiele, Essens- und Getränkestände sowie Stände von Initiativen und Vereinen. „Alles, was unseren Stadtteil bunt und lebenswert macht“, macht der Mitorganisator.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das erste Vorbereitungstreffen läuft am 30. März um 19 Uhr im Café „Das 42“ in der Asternstraße 42. Beide Straßenfeste werden unter den dann womöglich geltenden Corona-Bestimmungen stattfinden.