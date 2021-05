Hannover

Bis neue Wohnungen entstehen, wird es wohl noch länger dauern. Die Stadt Hannover will aber mit einem neuen Bebauungsplan für das Gebiet östlich des Engelbosteler Damms den Weg ebnen. Das Areal liegt zwischen Kopernikusstraße im Norden, Engelbosteler Damm, Weidendamm und Gustav-Adolf-Straße. Es ist zu großen Teilen ein Mischgebiet mit Wohnungen, Gewerbe sowie Kultur- und Sozialeinrichtungen. Mehrere Moscheegemeinden, die katholische Kirche St. Maria und die Grundschule An der Uhlandstraße mit der Außenstelle der Lutherschule liegen dort.

Die Stadtplaner wollen den Fortbestand dieser Mischung absichern, vor allem die Wohnungen sowie kirchliche, kulturelle und soziale Einrichtungen erhalten. Manche Baublöcke sollen künftig aber als „urbanes Gebiet“ gelten. Diese neue Bezeichnung im Planungsrecht gibt den Eigentümern etwas mehr Flexibilität. Wenn für ihr Grundstück bisher eine Gewerbenutzung vorgeschrieben war, können sie künftig dort auch Wohnungen bauen. Andere Häuserblöcke, die bisher rein dem Wohnen dienen, könnten künftig auch für nicht störendes Gewerbe geöffnet werden.

Historische Recherche zu Altlasten

Die Grundstücke in dem gesamten 25 Hektar großen Gebiet gehören mehr als hundert einzelnen Eigentümern. Es liegt an ihnen, wie sie die Möglichkeiten nutzen, die der geplante Bebauungsplan eröffnet. Vergangenes Jahr hat die Stadt bereits eine erste historische Recherche zu Altlasten unternommen. Die Klärung ist eine wichtige Voraussetzung, sollten später in Hinterhöfen neue Häuser entstehen.

Gewerbefläche unten, Wohnungen oben: Ein Haus am Weidendamm in der Nordstadt. Quelle: Samantha Franson

Am Engelbosteler Damm sieht der Bebauungsplan in Erdgeschosslage weiterhin Ladenzeilen mit Geschäften und Gastronomie vor. Spielhallen, Bordelle und Erotikbetriebe werden im gesamten Gebiet ausgeschlossen.

Der Bezirksrat Nord sieht die Pläne zwar grundsätzlich positiv, fordert in einer eigenen Stellungnahme aber Ergänzungen. „Uns ist es wichtig, dass wir keine Notwendigkeit einer grundsätzlichen Neuausrichtung des Gebiets sehen. Das Anliegen sollte sein, Wohnen oder Gewerbe nicht zu verdrängen“, betont SPD-Fraktionschef Sven Abend.

Bezirksrat: Günstige Mietwohnungen erhalten

Fraktionsübergreifend kritisieren die Politiker, dass es in der Nordstadt zu Luxussanierungen und zur Umwandlung von preiswerten Mietwohnungen in Eigentum kommt. Zum Teil werde das „anscheinend systematisch als Geschäftsmodell betrieben“, heißt es in der Stellungnahme. Bereits seit längerer Zeit wendet der Bezirksrat sich dagegen, dass manche Hauseigentümer ihre Wohnungen an Touristen oder Handwerker vermieten. Der ohnehin knappe Wohnraum werde durch diese Zweckentfremdung dem Mietermarkt entzogen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Bezirksrat fordert für das Gebiet Östlicher Engelbosteler Damm, diese Art des Wohnraumentzugs auszuschließen, soweit dies rechtlich möglich ist. Außerdem regt er an, dass die Stadt den Kauf von bebauten Grundstücken prüft und damit, eventuell über Genossenschaften, preisgünstige Mietwohnungen erhält.

„Wohnungsmarkt ist im Umbruch“

„Die ganze Nordstadt ist mit ihrem Wohnungsmarkt im Umbruch. Wir wollen, dass der Stadtteil lebenswert und kostengünstig bleibt. Deshalb wollen wir keine Fehlnutzung durch Grundstücksspekulation“, sagt Grünen-Fraktionschef Stefan Winter.

Von Bärbel Hilbig