Hannover

„Ich nenne den Fundus immer die Bücherei zum Anziehen“, sagt Kostümbildnerin Sabine Mech und lacht. Seit 60 Jahren besteht der Kostumverleih bereits, war fester Bestandteil im Haus der Jugend in Hannover. Nun hat Fundes ein neues Zuhause: An der Christuskirche 18 lautet die neue Adresse in der Nordstadt.

Grund für den Umzug ist die Übernahme des Kostümverleihs durch das neue Theaterpädagogische Zentrum für Hannover und Umgebung (TPZ). Dort werden künftig zwischen 3000 und 5000 Kostüme verwaltet, die sowohl von öffentlichen Einrichtungen als auch von Privatpersonen ausgeliehen werden können. Mech, die sich seit 20 Jahren mit viel Liebe und Leidenschaft um die Kostüme kümmert, sagt: „Eigentlich kann man gar nichts wegwerfen. Mit ein bisschen neuer Farbe macht man nichts verkehrt.“

„Wir brauchen Originale“

Der Fundus sammelt Kostüme aus den verschiedenen Epochen. „Bei uns ist das wie mit Oldtimern, wir sind immer etwa 30 Jahre hinterher“, sagt Mech. Aktuell sammle der Fundus beispielsweise vor allem Kleidung aus den Achtzigerjahren.

„Die Kostüme hier haben wir seit 60 Jahren“: Kostümbildnerin Sabine Mech. Quelle: Leona Passgang

„Es müssen Originale sein oder Kleidungsstücke, die wir zuordnen können, wie beispielsweise Uniformen“, erklärt Mech. Nicht nur von Theatern erhalte der Fundus hin und wieder Kostüme, auch Privatpersonen kämen öfters mal mit Kostüm- oder Hobbysammlungen vorbei. Mech ist froh, dass sie den Fundus an seinem neuen Ort weiterführen kann. Sie hatte auch gemeinsam mit ihren Kolleginnen die Idee, den Fundus mit dem neuen TPZ zusammenzubringen. „Den Kostümbildnerinnen war wichtig, dass die Kostüme weiterhin in einem öffentlichen Verleih zur Verfügung stehen“, berichtet Inge Schäkel, Vorsitzende des TPZ.

„Wir wollen Ansprechpartner für Theaterpädagogik sein“

Anfang September gründete Schäkel den Verein zusammen mit 14 Theaterpädagogen. „Wir wollen der Ansprechpartner für Theaterpädagogik in Hannover sein“, sagt sie. Die Übernahme des Fundus sei ein großes Projekt gewesen, das aber trotz der Corona-Pandemie während des ersten halben Jahres gut angelaufen sei. Der Verein möchte die Kostüme aus dem Fundus auch weiterhin zu günstigen Preisen verleihen und bekommt dafür Unterstützung von der Bürgerstiftung Hannover.

„Wir waren in der Anfangsphase dabei und haben mitbekommen wie viel Professionalität hinter dem Projekt steckt“, sagt Eva Maria Schäfer, Leiterin des Bereichs Projekte und Förderung der Bürgerstiftung. Während des ersten halben Jahres unterstützt die Bürgerstiftung das TPZ mit 9185 Euro. Bereits im August kam Schäkel auf die Stiftung zu und stellte ihr Anliegen vor. Das TPZ solle zukünftig ein Ort sein, an dem innovative, theaterpädagogische Ideen entwickelt werden, sagt Schäkel.

Kostüme können ab 3. Dezember ausgeliehen werden

Der Fundus liegt nun in einem ehemaligen Lagerraum an der Christuskirche 18, in einem Hinterhof. Ab dem 3. Dezember können Schulen, Kitas, Vereine und Privatleute wieder Kostüme ausleihen. Der Fundus im TPZ öffnet jeden Donnerstag von 13 bis 18.30 Uhr und ist telefonisch unter 0159/06708496 erreichbar.

Von Leona Passgang