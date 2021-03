Nordstadt

Der Verein Wasmitherz bekommt für drei Jahre öffentliches Geld und kann damit seine am Gemeinwohl orientierten Projekte in der Nordstadt ausbauen. „Wir freuen uns wahnsinnig. Vier Jahre lang haben wir fast ausschließlich ehrenamtlich gearbeitet, nun können wir längerfristig planen“, sagt Vorstandsvorsitzende Alina Zimmermann. Insgesamt gibt es 180.000 Euro, weil der Verein mit seiner Arbeit beim Wettbewerb „Gute Nachbarschaft 2020“ des niedersächsischen Umweltministeriums gepunktet hat. Das Geld von Land, Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte und N-Bank fließt seit Anfang 2021.

Essensausgabe im Hinterhof

Der Verein startete 2017 und bezog im Jahr darauf Räume an der Windthorststraße 3-4. Dort organisieren die Ehrenamtlichen seit dem ersten Lockdown 2020 im Hinterhof eine Lebensmittelausgabe für Menschen in Finanznot. „Wir haben damit angefangen, weil die Tafeln geschlossen hatten“, berichtet Zimmermann. Gemeinsam mit Foodsharing und der Obdachlosenhilfe stellt der Verein einmal pro Woche Essen bereit, das sonst vernichtet werden würde. Die Empfänger bekommen jeweils einen Zehn-Minuten-Termin. Aktuell sind rund 60 Menschen dafür angemeldet, Wohnungslose, Rentner, alleinerziehende Mütter, Familien, auch Studenten und freischaffende Künstler.

„Wir sind dabei auch Seelsorger. Einige Besucher stehen kurz davor, aus ihren Wohnungen geworfen zu werden“, erzählt Zimmermann. Der Verein nimmt auch neue Anmeldungen für die Lebensmittelausgabe entgegen, steht aber kurz vor der Kapazitätsgrenze, weil die Kühlmöglichkeiten begrenzt sind.

Helfen bei der Essensausgabe im Verein Wasmitherz: Elijah und Ajoscha Ristanovic. Quelle: Wasmitherz

Bezahlte Stellen durch Förderung

Mit den 60.000 Euro Förderung pro Jahr finanziert Wasmitherz erstmals zwei halbe Stellen und einen Minijob für Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanagement in der Nordstadt. „Bisher waren wir stolz darauf, dass wir zumindest unsere Fixkosten für unsere 144 Quadratmeter Raum decken konnten.“ Dabei halfen die Beiträge von rund hundert Fördermitgliedern, Einnahmen aus Veranstaltungen sowie das Vermieten der Räume für Aktionen und alternative Bildungsangebote. Davon fällt allerdings vieles durch die Pandemie weg.

Zimmermann, Felix Haub sowie Marlo Zirr bekommen nun also Geld für die Arbeit. Und sie haben viel vor. Am 1. April startet Nordstadt-TV online. Monatlich sollen kleine Reportagen über den Stadtteil erscheinen. Für die erste Ausgabe haben die Vereinsleute 20 Menschen zu ihrem Blick auf und ihren Wünschen für die Nordstadt interviewt. „Wir wollen zeigen, was es alles im Stadtteil gibt oder auch, wie es Künstlern jetzt gerade geht“, erklärt die Vereinsvorsitzende.

Hilfsnetzwerk in der Nordstadt geplant

Gleichzeitig beginnt der Verein mit einer digitalen Umfrage, mit der ergründet werden soll, was Nordstädter sich für ein besseres Zusammenleben wünschen. Die Ergebnisse sollen Grundlage für weitere Aktivitäten des Vereins liefern. „Wir wollen ein nachbarschaftliches Hilfsnetzwerk organisieren, wo Menschen Hilfe finden können“, sagt Zimmermann. Diese Hilfe-Börse soll aber ausdrücklich außerhalb der sozialen Netzwerke laufen. „Dort erreichen wir nicht jeden. Außerdem wollen wir die Menschen schützen. Im Netz werden Hilfesuchende teils angefeindet.“

Auch für die Zeit nach Corona gibt es Ideen. Eine davon: Ein gemeinsames Mittagessen an langen Tischen an der Lutherkirche.

Von Bärbel Hilbig