Hannover

Anwohner beklagen ein Müllproblem im Wohnblock am nördlichen Teil des Engelbosteler Damms. Zumindest an zwei Wohnhäusern tauchen auch Ratten auf. Wolfgang Bade wohnt schon seit über 20 Jahren in einem der Mietshäuser. Auch er bemängelt den Abfall: Zahlreiche Bewohner stellten ihre Müllsäcke an der Straße ab – egal, ob die Müllabfuhr komme oder nicht. „Viele sind Ausländer – wenn man es ihnen erklärt, verstehen das viele, aber eben nicht alle. Denen ist es egal. Hauptsache, in der Wohnung ist es sauber.“

Außerdem gebe es noch einen weiteren Ort, der gern zur Müllablage genutzt wird, berichtet Bade. Am Ende der Straße befindet sich ein Rondell, das Grundstück sei im Besitz der Deutschen Bahn. Tatsächlich liegt dort an diesem Tag neben diversem Müll auch eine alte Waschmaschine. „Natürlich tauchen dann überall Ratten auf. Ein Nachbarhaus hier hat auch viel zu kleine Mülltonnen, dagegen wird nichts getan. Aha weiß von dem Problem“, sagt Bade.

Anzeige

Gelbe Säcke auf dem Hinterhof – Ratten im Keller

Der Vermieter hat die gelben Säcke aus dem Hinterhof entfernt, Sperrmüll und Bauabfälle sind geblieben. Quelle: Regina Seibel

Weitere HAZ+ Artikel

In dem Mehrfamilienhaus am Engelbosteler Damm 120, das Bade meint, wohnt Renate Marek. Sie hatte sich einige Jahre lang beim Vermieter über den Müll und die Ratten im Haus beschwert und hat sich dann dazu entschlossen, die einbehaltenen Nebenkosten nicht nachzuzahlen. Im Hinterhof stapelten sich die gelben Säcke. Kürzlich machte sie die Probleme rund um ihr Haus öffentlich. Im Gerichtsprozess bekam dennoch der Vermieter recht. Marek muss nun die Wohnung räumen, hofft aber trotzdem, dass etwas passiert: „Die Feuerwehr will sich das Haus angucken.“ Damit die Bewohner ihre gelben Säcke nicht mehr im Hinterhof abstellen, hat der Vermieter vor Kurzem die Türklinke zum Hof entfernt. Marek, die zum Hof hin wohnt, macht es nervös, dass für sie nun der zweite Fluchtweg fehlt. Auch ein Notausgang im Keller sei nun mit einer Platte verschlossen.

Lesen Sie auch:

Ein weiterer Mieter bestätigt, dass es Ratten im Keller und Müllsäcke im Hof gegeben habe. Nun sei aber alles wieder gut, sagt er. „Der Vermieter und sein Sohn haben den Hinterhof und den Keller aufgeräumt. Auch das Loch, durch das die Ratten kamen, ist jetzt zu.“ Renate Marek reicht das nicht: „Im Hinterhof und im Keller stehen immer noch Sachen des Vermieters herum: Rohre, Sperrmüll, Türen und alte Farbeimer. Außerdem sind die Mülltonnen nach wie vor zu klein.“

Restmülltonnen reichen nicht aus

Ein anderer Bewohner will keine Ratten im Haus bemerkt haben, das Müllproblem kennt aber auch er: „Wir hatten mal große Mülltonnen, da haben dann aber alle ihren Müll entsorgt – auch diejenigen, die nicht im Haus wohnten. Jetzt haben wir die drei kleinen Restmülltonnen vor dem Haus, die reichen nicht. Eigentlich sollten wir wieder eine große, abgeschlossene Tonne bekommen, aber bisher ist nichts passiert.“

Auf der Straße legten auch Personen ihren Müll ab, die keine Anwohner sind, berichtet er und verweist ebenfalls auf das Rondell. „Das Problem sind aber die Leute und nicht der Vermieter. Eine gewisse Zeit lang hat Aha den Müll nicht mitgenommen. Einmal standen an der Straße 30 bis 40 gelbe Säcke. Viele Bewohner sprechen außerdem kein Deutsch. Wie soll man denen erklären, dass die gelben Säcke nur alle zwei Wochen abgeholt werden?“

Ratten huschen über den Nachbar-Hof

An der rückwärtigen Zufahrt zum Nachbarhaus stapelt sich der Müll. Quelle: Regina Seibel

Ein Mitarbeiter der Stadt hat kürzlich auf dem Hinterhof des Nachbarhauses zwei Rattenlöcher entdeckt. Auf den ersten Blick wirkt dieser große Hinterhof beschaulich mit seinen Sitzbänken vor den dort gelegenen rückwärtigen Hauseingängen. Mitten auf dem Hof liegt allerdings ein gelber Sack für Verpackungsreste, und auch an der Zufahrt stapeln sich einige Müllsäcke. So sei es aber nicht immer, sagt eine Anwohnerin. „Heute ist es ziemlich sauber. Normalerweise liegt hier mehr Müll herum. Das Problem ist, dass wir keine Restmülltonnen im Haus haben. Wo soll das denn sonst hin?“ Ratten beobachtet sie regelmäßig: „Die laufen hier am Abend immer über den Hof, aus meinem Fenster kann ich das sehen. Hier lag auch schon mal eine tote Ratte, die hat dann jemand von den Anwohnern entfernt.“ Die beiden Löcher auf einem abgezäunten Teil des Grundstücks sind unübersehbar.

Stadt will Vermieter in die Pflicht nehmen

Tonnen für Papiermüll stehen im Hausflur – und quellen über. Quelle: Regina Seibel

Der Stadt Hannover will nun den Vermieter am Engelbosteler Damm 120 in die Pflicht nehmen. Der Mann soll kurzfristig nachweisen, dass er eine professionelle Schädlingsbekämpfung in Auftrag gegeben hat. Geschieht das nicht, will die Stadt selbst tätig werden – und die Kosten dem Vermieter in Rechnung stellen. Auch den Eigentümer des Nachbargrundstücks, auf dessen Grenze sichtbare Rattenlöcher liegen, hat die Stadt zum Handeln aufgefordert.

Der Vermieter selbst ist grundsätzlich nicht per Telefon erreichbar. Seine Ehefrau versichert jetzt auf Anfrage, um die Rattenbekämpfung habe sie sich schon gekümmert. Mehr will sie zu dem Thema nicht mehr sagen. Die Familie fühlt sich zu Unrecht kritisiert.

Aha bekommt oft Beschwerden

Beim Abfallentsorger Aha sind seit 2015 regelmäßig Beschwerden über das Areal eingegangen, auch wegen Sperrmüll, wie Sprecherin Helene Herich berichtet. „Wir vermuten, dass die Ablagerungen aus dem gesamten Block kommen, da sie sich nicht nur direkt vor einem Haus befinden“, sagt sie. Seit Ende Juni 2019 registrierten die Abfallfahnder außerdem 18 Meldungen über die sogenannte Müllmelde-App. Dabei geht es meist um zur falschen Zeit abgestellte oder falsch befüllte Säcke.

Anfang 2019 hatte Aha auf Anfrage des Hauseigentümers am Engelbosteler Damm 120 eine Abfallberatung gemacht und dabei Tipps gegeben, auch zu Ratten. „Wir können nur beraten. Zuständig und in der Pflicht ist immer der Eigentümer“, betont Herich. Die verschiedenen Abfalltonnen im Haus müssten nach Einschätzung von Aha allerdings ausreichen.

Die Grünen im Bezirksrat Nord wollen das Problem nun in einer Anfrage an die Stadt thematisieren. „Wir wundern uns, dass seit Jahren nichts passiert. Ich finde das skandalös“, sagt Jannik Schnare. Fares Rahabi ( Die Linke) hinterfragt neben Hygiene auch die Bausicherheit in dem Haus.

Von Regina Seibel und Bärbel Hilbig