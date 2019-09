Nordstadt

Zum zweiten Mal lädt die Nordstädter Kirchengemeinde Menschen zum gemeinsamen Essen an eine lange Tafel in der Lutherkirche. Das Ganze nennt sich Vesperkirche. „Wir wollen Bürger unterschiedlichen Alters und aus den verschiedenen Milieus an einem Tisch zusammenbringen“, erklärt Pastor Joachim Wiedenroth. Er denkt dabei vor allem an Obdachlose, die sonst nie am gedeckten Tisch Platz nehmen dürfen. Beim Essen werden sie neben Berufstätigen und Senioren, neben Studenten und Punkern sitzen.

350 bis 400 Mahlzeiten am Tag

Die Gemeinde hat die Vesperkirche im Jahr 2017 mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern zum ersten Mal veranstaltet. „Wir schaffen es nicht jedes Jahr“, berichtet der Pastor. Dieses Mal läuft die Vesperkirche täglich vom 8. bis 22. September. Rund 130 Ehrenamtliche sind im Einsatz und geben pro Tag voraussichtlich 350 bis 400 Mahlzeiten aus. „Wir wollen das Gemeinschaftsgefühl stärken. Unsere Kirche liegt mitten im Stadtteil, und wir nehmen die Probleme der Menschen wahr“, sagt Wiedenroth. Schüler der Anna-Siemsen-Schule bereiten Salate und alkoholfreie Cocktails zu. Sie gehören, wie auch die Politiker aus dem Bezirksrat Nord, zu den zahlreichen Servicekräften.

Kinder erklimmen per Leiter den Kirchturm

Rund um die Lutherkirche gibt es jeden Nachmittag ein Programm für Kinder mit Malen, Töpfern und Basteln, abends laufen täglich Kulturveranstaltungen für die Erwachsenen. An fünf Tagen können Kinder und Jugendliche mit einer „Himmelsleiter“ den Kirchturm erklimmen (13. bis 15. sowie 20. und 21. September von 16.30 bis 19.15 Uhr). In einem Tauschregal können ausrangierte Dinge gespendet und im Gegenzug andere mitgenommen werden. Außerdem gibt es nachmittags an verschiedenen Tagen Angebote wie das Zahnmobil und die Straßenambulanz für Obdachlose, Sehtests, Infos zu Pflege oder eine Fahrradwerkstatt.

Täglich Kultur und Aktionen

Die Vesperkirche startet am 8. September um 16.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Im Anschluss wird gemeinsam auf dem Kirchplatz gegessen. An allen anderen Tagen kommen Gäste von 16.30 bis 19 Uhr zum Abendessen in die Lutherkirche. Das Kulturprogramm beginnt jeweils um 19.30 Uhr mit Konzerten, Kabarett und Lesungen. So tritt am 9. September die Band Tinatin mit der georgischen Singer-Songwriterin Tinatin Tsereteli auf. Beim Talk am 10. September geht es um Wohnungsnot in Hannover. Am 11. September gibt es Quiz und Kabarett mit Vroni Kiefer, am 13. September zeigt der Illusionskünstler Mr. Joy seine Show.

Freiwillige Helfer können sich unter www.vesperkirche-hannover.de melden.

Von Bärbel Hilbig