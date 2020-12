Hannover

Kerzen flackern im Wind, der kleine Tisch vor der Kneipentür quillt über vor Blumen. Auch eine Flasche Pils hat dort ihren Platz gefunden. Wie ein kleiner Altar steht der Tisch vor dem Klein-Kröpcke in der Callinstraße. „ Wolfgang – Zentrum der Nordstadt“ steht auf einem langen Stück Tapete, das darüber prangt. „Du fehlst uns“ hat jemand dazu geschrieben, und „Ich wünsche Dir eine gute Reise“. Dutzende Menschen haben mit ihren Namen unterzeichnet.

Blumen und Kerzen zum Abschied: Ein Tisch vor dem Klein-Kröpcke ist wie ein Altar hergerichtet. Quelle: Simon Benne

Die Nordstadt trauert um Wolfgang Rössig, den langjährigen Wirt des Klein-Kröpcke, der am Tag vor Heiligabend im Alter von 72 Jahren verstorben ist. Mit dem rauschebärtigen Mann ist für viele Menschen eine Art Galionsfigur des Viertels abgetreten: „Er war eine Ikone der Nordstadt, eine prägende Figur in der Szene“, sagt Jürgen Rehmer, der seit Jahren Stammgast in der Kultkneipe ist: „Das Klein-Kröpcke ist das Wohnzimmer der Nordstadt, und er war mit seiner Frau Erika das Gesicht des Ladens.“

Szenekneipe und Traditionslokal

Eigentlich hatten Erika Schlange und Wolfgang Rössig die Kneipe schon vor drei Jahren an den Wirt Zurab Mikava abgegeben, aber als Angestellte standen sie dort weiterhin am Tresen. Im Mai 1979 hatten sie den Laden übernommen, der seinen Namen der architektonischen Ähnlichkeit mit dem Pavillon des alten Café Kröpcke aus der Nachkriegszeit verdankt.

Trauerbekundungen auf Tapetenbahn: Immer wieder bleiben Passanten in der Callinstraße stehen, wo Kerzen und Blumen an Wolfgang Rössig erinnern. Quelle: Simon Benne

„Damals war hier die Hölle los“, erinnerte Wolfgang Rössig sich einmal. „Alle Kneipen waren voll. Ein neuer Gast kam nur rein, wenn ein anderer rausging.“ Der passionierte Heavy-Metal-Fan organisierte Straßenfeste und Livekonzerte, bei der auch Nachwuchsbands eine Chance bekamen. Früher als andere Kneipen zeigte das Klein-Kröpcke Fußballspiele live: „Dafür hatten wir einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher von Aldi aufgestellt“, sagte er im Rückblick.

Sie machten das Klein-Kröpcke über Jahrzehnte zur Institution: Erika Schlange und Wolfgang Rössig. Quelle: Katrin Kutter

Das Klein-Kröpcke mauserte sich über die Jahre von der Szenekneipe zum Traditionslokal, zu einer inhabergeführten Kultgaststätte mit eigenem Charakter. Als die Wirtsleute vor drei Jahren den Stab weiterreichten, erklärten einige Fans das Klein-Kröpcke kurzerhand mit einem Transparent zum Weltkulturerbe.

„Ein echter Eckkneipenwirt“

An den Weihnachtstagen blieben jetzt immer wieder Passanten vor den Trauerkerzen am Eingang stehen. „Er war schon eine imposante Erscheinung“, sagt ein 65-Jähriger und schaut auf das Foto des Mannes mit dem langen weißen Bart, das im Kneipenfenster hängt. „Er war ein echter Eckkneipenwirt – rau, aber herzlich“, sagt der 31-jährige Kevin, der zufällig vorbei gekommen ist und gleich sein Handy zückt, um frühere Kommilitonen zu informieren, mit denen er als Student hier früher ein und aus ging.

Schmucker Pavillon: Die Kneipe in der Callinstraße verdankt ihren Namen der Ähnlichkeit mit dem Nachkriegs-Café Kröpcke. Quelle: Katrin Kutter

Viele können ihre eigenen Geschichten zum Klein-Kröpcke erzählen. Die von dem trockenen Alkoholiker, der hier regelmäßig seinen Kaffee bekommt. Oder die vom „Heidenstammtisch“, der sich regelmäßig hier trifft, und bei dem christliche Prediger gemeinsam mit Religionsskeptikern offen über Gott und die Welt diskutieren, weil so was in der Nordstadt entspannt möglich ist.

"Ich wünsche Dir eine gute Reise": Freunde und Weggefährten nehmen mit bewegenden Worten Abschied von Wolfgang Rössig. Quelle: Simon Benne

Bis vor wenigen Wochen war Wolfgang Rössing mittendrin. Am 26. Oktober stand er hier zum letzten Mal am Tresen, kurz darauf wurde ein Bronchialkarzinom bei ihm festgestellt. Er starb im Hospiz. Eine Seebestattung in der Ostsee habe er sich gewünscht, sagt Erika Schlange. Und er habe sich gewünscht, dass alle seine Freunde zusammengekommen und Abschied feiern. Wann das wieder möglich ist, weiß noch niemand. Doch dass es dazu kommen wird, sei sicher, sagt Erika Schlange: „Es wird ein Fest geben.“

Von Simon Benne