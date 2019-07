Hannover

Drogen, Dopingmittel und mehrere Pitbull-Hunde: Das ist die Bilanz eines spontanen Polizeibesuchs in einer Wohnung in Hannover-Vahrenheide. Die Ermittler waren am späten Mittwochabend alarmiert worden, weil sich Unbekannte in der Wohnung eines 22-Jährigen aufgehalten hatten. Das Problem: Der Mieter war zu dem...