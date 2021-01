Hannover

Der Umbau der Schmiedestraße, die Unterbringung von Wohnungslosen und die Frage, ob die Stadt Adressen ihrer leerstehenden Immobilien veröffentlichen sollte: In den vergangenen Tagen hat sich in Ratskreisen teils heftige Kritik an Themen entzündet, die im Aufgabengebiet von Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD) bearbeitet werden. Am Freitag hat Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) das Wort ergriffen und Vielhaber bescheinigt, dass er „einen tollen Job“ mache: „Ich könnte mir niemanden Besseren vorstellen auf dieser Position.“

Onay stärkt Vielhaber

Streit gab es unter anderem, weil Vielhabers Dezernat auf Anfrage der CDU eine Auskunft verweigert hatte, welche Häuser die Stadt derzeit leerstehen lässt. Im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss soll es darum heftigen Ärger gegeben haben. „Es ist mir wichtig, zu betonen, dass ich in der Sitzung Herrn Vielhabers Position unterstützt habe“, sagt Onay. Man habe den Fraktionen die Informationen inzwischen zur Verfügung gestellt – aber man wolle diese nicht öffentlich machen, um keine weiteren Hausbesetzungen zu provozieren.

Anzeige

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Onay betonte zudem, es habe „nichts mit der Person Vielhabers zu tun“, dass künftig die Zuständigkeit für die Unterbringung von Wohnungslosen vom Bau- in das Sozialdezernat verlegt werde. Er habe dies schon im Wahlkampf gefordert, lange bevor Vielhaber nach Hannover kam. Allerdings reklamieren auch SPD und CDU für sich, dies schon lange zu verlangen.

Schmiedestraße: Projekt „präzisiert“

Beim Streitthema Schmiedestraße ist im Rathaus jetzt die offizielle Sprachregelung, der Baudezernent und der Oberbürgermeister hätten nur „präzisiert“, wie der Umbau vonstatten gehen solle. Tatsächlich hatte es in den vergangen Tagen ein einziges Hin und Her zu dem Projekt gegeben.

SPD-Chef Adis Ahmetovic bescheinigte unterdessen dem Baudezernenten, er habe in Sachen Unterbringung „in den ersten drei Monaten seiner Amtszeit so viel Verbesserung herbeigeführt, wie vorher niemand geleistet hat“. Und SPD-Fraktionschef Lars Kelich warf FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke vor, gegen den Baudezernenten einen „Angriff unter der Gürtellinie“ zu fahren.

Von Conrad von Meding