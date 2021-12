Hannover

Einen Empfang für 700 Gäste mit Musik und Kulturdarbietungen sollte es am 10. Januar im Rathaus geben – doch den geplanten Neujahrsempfang hat Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) jetzt aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. In vertraulicher Runde teilte Onay seine Entscheidung am Donnerstag den Spitzen der Ratsfraktionen mit und erntete Zustimmung dafür. Stattdessen soll es jetzt eine Onlineausgabe des Neujahrsempfangs geben. Wie genau das neue Format aussieht, ist noch unbekannt.

Veranstaltung fiel bereits im vergangenen Winter aus

Neujahrsempfänge im hannoverschen Rathaus sind traditionell Bürgerfeste mit Tausenden Besuchern. Alle Hannoveraner sind prinzipiell eingeladen. Während des Lockdowns im vergangenen Winter musste die Veranstaltung schon einmal ausfallen.

Als kürzlich bekannt wurde, dass Onay wieder einen Empfang geben wollte, jedoch mit einer begrenzten Gästezahl, waren die politischen Reaktionen geteilt. Während Grüne und SPD die Idee prinzipiell begrüßten, blieb die CDU skeptisch. Angesichts rapide steigender Infektionszahlen sei nicht die Zeit, um Empfänge zu planen, meinte CDU-Fraktionschef Felix Semper damals.

Von Andreas Schinkel