Der Obdachlose, der seit Monaten in Hannover am Lister Platz und an der Bödekerstraße hauste, ist tot. Ein Passant entdeckte den leblosen Körper am Sonntagabend neben der Litfaßsäule, neben der der 57-Jährige sein Lager zuletzt aufgeschlagen hatte. Derzeit gebe es keine Hinweise auf ein Verbrechen, erklärte Polizeisprecherin Jessica Niemetz. Die Todesursache ist allerdings noch unklar. Jim war oft mit Anwohnern, Polizei und Ordnungsamt Hannover aneinandergeraten – zuletzt Mitte Januar.

Der Notruf ging gegen 19.05 Uhr ein. Der alarmierte Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des 57-Jährigen feststellen. Ob der gebürtige Norweger womöglich schon seit Längerem tot war, ist bislang offen. „Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen“, sagte Niemetz der HAZ. Anzeichen auf ein Fremdverschulden gebe es aber vorerst nicht. Unklar ist noch, ob der Leichnam obduziert werden soll.

Seit Jahrzehnten obdachlos

Zahlreiche Hannoveraner kannten Jim. Seit mehreren Jahrzehnten lebte der Obdachlose schon auf den Straßen der Landeshauptstadt. Er campierte unter anderem am Hauptbahnhof, an der Marienstraße und eine Zeit lang am Königinnendenkmal an der Hohenzollernstraße. Dieses Quartier aus alten Verpackungen, diversen Lebensmittel und Essensresten räumte die Stadt allerdings im Februar 2019. Danach zog Jim weiter an den Lister Platz.

Sowohl in der Oststadt als auch in der List spaltete der 57-Jährige die Gemüter: Die eine Hälfte half dem Obdachlosen, die andere kritisierte sein vermülltes Lager und den Gestank. An der Bödekerstraße sorgte Jim zudem für Ärger, weil er zuletzt Hausfassaden mit Scheuermilch „säuberte“ – und sie dadurch erst recht beschädigte.

Situation am Lister Platz eskaliert

Bis zum 11. Januar hauste der 57-Jährige noch unter dem Dach der Stadtbahn-Haltestelle Lister Platz. Doch Protec-Mitarbeiter vertrieben den Obdachlosen dann. Quelle: Peer Hellerling

Zum Jahreswechsel eskalierte die Situation am Lister Platz dann mehr und mehr: So wurde sein Lager an der Litfaßsäule am 30. Dezember geräumt. Nach Angaben eines Stadtsprechers hatten die Beschwerden erneut stark zugenommen. Die Zustände seien „absolut unhaltbar“ gewesen.

Von dort zog der 57-Jährige weiter unter das Dach der benachbarten Stadtbahn-Haltestelle Lister Platz. Doch da zerrten ihn dann Protec-Mitarbeiter mit Verweis auf das Hausrecht zuletzt am 11. Januar weg. Seitdem campte Jim wieder an der wenige Meter entfernten Litfaßsäule. Dort ist er nun gestorben.

