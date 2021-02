Hannover

In der hannoverschen Innenstadt ist erneut ein Obdachloser gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag bestätigte, war der Mann bereits am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr auf dem Platz vor der Basilika St. Clemens auf einer Bank sitzend zusammengebrochen. Der Mann mit dem Namen Achim wurde 57 Jahre alt.

In der Basilika St. Clemens brennt seit Donnerstag eine Kerze für Achim. „Ohne Obdach war der Platz an der Basilika für ihn ein Ort zum Leben“, steht auf einem Schild. „Wir sind traurig und denken an ihn.“ In den Gottesdiensten am Wochenende werde Achim gedacht, sagte Rüdiger Wala, Sprecher der Propstei St. Clemens.

Regelmäßig im Tagestreff und in der Wärmestube

Achim sei regelmäßig Gast im Tagestreff der Caritas gegenüber von St. Clemens gewesen und habe in der Wärmestube St. Clemens übernachtet, erklärte Wala. „Er muss am Mittwoch einfach umgefallen sein.“ Zeugen leisteten erste Hilfe und riefen den Notarzt – der konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Eine Mitarbeiterin der Caritas habe ihn identifiziert, sagte Wala, der Achim ebenfalls kannte. „Er war eher ein zurückhaltender Typ.“

Die Polizei führt nach Angaben des Sprechers ein Todesermittlungsverfahren, hat aber „keine Hinweise auf strafbare Handlungen“.

Von Karl Doeleke