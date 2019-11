Hannover

Einen prächtigen Rahmen wählt jedes Jahr das Ratsgymnasium Goslar, um seine Abiturienten zu verabschieden. Festredner in der Kaiserpfalz, einem Bau des elften Jahrhunderts, vor wenigen Jahren: Belit Onay, Absolvent des Millenniumjahrgangs 2000 und inzwischen Abgeordneter im niedersächsischen Landtag. Vor den jungen Menschen spricht er von Mut und Zuversicht. Sie könnten erreichen, was sie wollten, Unwägbarkeiten sollten sie nicht irritieren. Schulleiter Hans-Peter Dreß erinnert sich, dass im Saal während dieser Rede „eine ganz schöne Stille herrschte“.

Botschaft an den Abi-Jahrgang

Am Freitag wird Belit Onay, 38, formell Oberbürgermeister von Hannover. Die hoffnungsfrohe und beinahe schon konservative Botschaft an den Abiturjahrgang 2014, jeder könne sein Glück schmieden, ist auch Teil seiner eigenen Geschichte, nach der Wahl noch etwas mehr. Früher wurde der gebürtige Goslarer mit türkischen Wurzeln mit wegwerfenden Handbewegungen vor Diskothekentüren verscheucht – nun ist er Stadtchef der Landeshauptstadt.

„Herr Onay, kommen Sie wieder“

Beim Verständnis von Onays Biografie hilft ein Blick auf seine Familie. 1972 machte sich Vater Berki Onay aus der Türkei auf den Weg nach Deutschland. In seiner Heimat hatte der junge Mann in der Gastronomie gelernt, doch weil die wirtschaftliche Lage in der Türkei nicht besonders gut war und im Norden Arbeitskräfte gesucht wurden, kam Onay senior im Rahmen einer Kooperation nach Goslar. Fast zwei Jahre lang arbeitete er im Kaiserworth, einer traditionsreichen Adresse im Herzen der Stadt. Und offenbar machte er seine Sache gut. Als die Zeit abgelaufen war, sagte der Chef zu seinem türkischen Mitarbeiter: „Herr Onay, wenn Sie Bock haben, kommen Sie wieder, wir brauchen Leute.“

Man kann vermuten, dass es nicht genau diese Sätze waren, aber in seinem wie üblich lockeren Tonfall erzählt einige Jahrzehnte später Belit Onay von seinem Vater. Der entschied sich bald tatsächlich, gemeinsam mit seiner Frau nach Goslar zurückzukehren, um sich in dem Harzstädtchen eine Zukunft aufzubauen. Onays Mutter lernte Deutsch in einem der wenigen Kurse, die es in Goslar gab – „die Denke war ja, die gehen eh bald wieder zurück“, von Integrationshilfen war kaum die Rede. Die Bücher aber bewahrt sie bis heute auf. Sein Vater las „Bild“-Zeitung, um sich dem Deutschen über einfache Sprache zu nähern. Später eröffnete das Paar in Goslars Altstadt das Marmaris, ein türkisches Restaurant.

Mit Weihnachtsbaum im Jahr 1985: Belit Onay war vier Jahre alt. Quelle: privat

Im Januar 1981 kam Belit Onay in Goslar zur Welt. Zu Hause wurde türkisch gesprochen, im Kindergarten deutsch. Eine Nachbarin adoptierte den kleinen Jungen, wenn nicht im juristischen Sinn, aber doch im Alltag. Man unternahm viel, sie las ihm Geschichten vor. Onay erinnert sich, dass die ältere Dame „praktisch meine Oma wurde“. In der Schule lief es gut, das Kind türkischer Einwanderer, die immer noch gerne Gastarbeiter genannt wurden, war akzeptiert wie jedes andere Kind auch. Es gab überhaupt keine Probleme. Sagt Onay junior.

Zurück in die Türkei ?

Dann zündeten in Solingen Rechtsextremisten das Haus einer türkischen Familie an, fünf Menschen starben. Bilder der Ruine prägten sich dem damals Zwölfjährigen ein. Der abgebrannte Dachstuhl, eine von Ruß geschwärzte Fassade und Fenster, die wie tote Augen wirkten. Onay beschreibt das Ereignis seitdem stets als Beginn seiner Politisierung. Zur Trauerfeier damals wollte ein kühler Kanzler Helmut Kohl nicht fahren, um keinen „Beileidstourismus“ aufkommen zu lassen. Im Gedächtnis von Belit Onay blieben die guten Erinnerungen, die Lichterketten und Demonstrationen gegen Rechtsradikale.

In Solingen starben türkischstämmige Menschen, Kinder darunter, weil sie in den Augen junger Neonazis die falsche Herkunft hatten. Und meinten sie nicht auch Menschen wie ihn, Belit Onay? Seine Eltern überlegten, Deutschland zu verlassen, Verwandte baten, ein feindliches Land zu verlassen, in dem offenbar Jagd auf Ausländer gemacht wurde. „Aber sie haben es nicht getan, Gott sei Dank. Es wäre kein Zurück in eine Heimat gewesen, es hätte für mich bedeutet, von zu Hause wegzugehen.“ Er hätte alles verloren, seine Freunde, seinen Sport, sein Leben in Goslar.

Alexander Schwänig hat all das mitbekommen. Die beiden Jungen waren von der Grundschule an Tischnachbarn, später besuchten sie dieselben Kurse. Sie teilten ihre Leidenschaft für Fußball, ob auf dem Platz oder im Fernsehen, obwohl der hochgewachsene Belit später beim MTV Goslar Basketball spielte. Später zogen sie um die Häuser, wobei der junge Onay öfter auf sich warten ließ. „Pünktlichkeit war nicht seine Stärke“, sagt Alexander Schwänig. Seine Erinnerung gilt aber einem zuverlässigen Freund, mit dem man viel lachen konnte, der sich sehr für Politik und Geschichte interessierte und der sich über Ungerechtigkeiten ärgern konnte, „diese soziale Komponente war immer da“.

Belit Onay (links) im Alter von 18 Jahren, mit seinem Jugendfreund Andreas Schwänig. Quelle: privat

Opfer von Diskriminierung

Ungerechtigkeiten und Unverschämtheiten erlebte Belit Onay immer wieder. Er selbst will sich mit seinem Familienhintergrund nicht allzu sehr beschäftigen, aber es sind oft die anderen, die ihn mit seiner Herkunft konfrontieren. Es hat sich über die Jahre einiges angesammelt. Ein Lehrer fragte ihn einmal, ob seine Familie zu Hause überhaupt einen Tisch habe. Auf dem Flughafen Langenhagen wurde Onay, dunkler Typ, Dreitagebart, aus einer Gruppe von Passagieren geholt. Verfassungsschützer wollten wissen, warum er in die Türkei geflogen war, ob er Kontakt zu Islamistenvereinen und Moscheen habe. Die „mehrheitlich Biodeutschen“ (Onay) konnten derweil ungehindert auschecken.

Der Jurastudent wehrt sich

Und dann waren da die regelmäßigen Abweisungen vor Diskotheken. Schwänig war oft dabei, in Braunschweig, Bad Harzburg und Goslar, „das waren kontinuierliche Abfuhren“ eines vermeintlichen Ausländers. Eine Geschichte wollte Belit Onay sich dann nicht mehr ohne Gegenwehr gefallen lassen. Er war schon Jurastudent in Hannover, als ihn Türsteher der „Alten Feuerwache“ in Goslar nicht in den Laden lassen wollten. Onay brachte diese Diskriminierung in die Lokalzeitung, stritt mit dem Inhaber, schrieb Briefe an den Bürgermeister und sogar an Sigmar Gabriel, seinerzeit Niedersachsens Ministerpräsident aus Goslar.

Gabriel hat nie geantwortet. Doch etliche Jahre später setzte sich Onay als Landtagsabgeordneter sehr dafür ein, das Gaststättengesetz zu verschärfen. Seitdem gilt als Ordnungswidrigkeit, wenn Betreiber Menschen wegen ethnischer Herkunft oder Religion bei Einlass oder Aufenthalt benachteiligen. Wie sehr ihn wohl eigene Erlebnisse getroffen haben, verrät ein Satz auf einem Parteitag der Grünen. Onay, der jedenfalls in politischen Angelegenheiten zur Sachlichkeit neigt, trug mit Verve vor, dass sich mit diesem Gesetz „mein politischer Jugendtraum erfüllt hat“.

Zwischenspiel bei der SPD

In Goslar hatte sich Onay zuvor bei der SPD umgesehen, geblieben ist er nicht. Was ihm fehlte, war eine Art Einführung in die Partei, ein Mentor. Er sagt, dass er nie richtig Bezug zur Partei gefunden habe. „Wenn man da so reinkommt, ist das, als wenn man im Halbjahr die Klasse wechselt, alle kennen sich und man selbst versteht die Insiderwitze nicht.“ Für den eher konservativ ausgerichteten Ring Christlich-Demokratischer Studenten ( RCDS) saß Onay später im Studierendenparlament in Hannover. Einer seiner Mitgefährten, der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner, erinnert sich, dass damals die Nähe zur Union kaum eine Rolle gespielt habe. „Der RCDS lag ein bisschen am Boden, und wir haben mit ein paar Kumpels versucht, etwas für die Uni zu machen.“

Sesshaft und politisch heimisch wurde Belit Onay erst bei den Grünen. Der Jurastudent ließ nach dem ersten Staatsexamen seine weit fortgeschrittene Dissertation zu einem Thema des Wirtschaftsvölkerrechts ruhen, um sich, noch ohne Parteimitgliedschaft, als Mitarbeiter bei der Landtagsabgeordneten Filiz Polat zu bewerben. Aus dem Plan, neben der Doktorarbeit zu jobben und zu gucken, wie es beruflich weitergehen könnte, wurde dann die Politik als Beruf. Erst 2008 wurde Onay dann Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen, ein Jahr später saß er im Rat der Stadt Hannover. Aus der Dissertation wurde dann nichts mehr.

„Vertraut den neuen Wegen“

In Goslar spricht Schulleiter Dreß in diesen Tagen mit Hochachtung über seinen ehemaligen Schüler. „Er ist eigentlich im guten Sinne ein Konservativer. Jemand, dem Bildung und humanistische Werte wichtig sind und der zuhört. Wir brauchen solche Menschen, die nichts vor sich herposaunen, sondern nachdenken und andere Menschen mitnehmen.“ Aber Dreß, der einmal für die CDU stellvertretender Bürgermeister in Bad Harzburg war, kennt die Fallstricke der Kommunalpolitik. Jeder will was, manche wollen alles verhindern und vielleicht nicht zuhören, jeden Tag kann ein neues Problem auftauchen. Es ist aufreibend, mit weniger Zeit für Frau und den kleinen Sohn. Alle im Rathaus kennen sich schon, es ist ein bisschen so, als würde man im Halbjahr die Klasse wechseln. Doch Dreß appelliert an Hannover, sich auf Belit Onay einzulassen, und rät den Bürgern: „Vertraut den neuen Wegen.“

Im Interview: Belit Onay während des OB-Wahlkampfs

Am Abend der Stichwahl war auch Alexander Schwänig im Rathaus. Bei allem Stress hatte Belit Onay einige Minuten Zeit zum Plaudern gefunden, er wirkte wie früher, ganz normal, nicht abgehoben. Der beste Freund war sehr gerührt, welchen Weg sein Kumpel gegangen ist.

Von Gunnar Menkens