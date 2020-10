Hannover

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat am Mittwoch deutlichen Widerspruch aus der Ratspolitik und der Stadtgesellschaft für seinen Umgang mit Obdachlosen und Flüchtlingen in Hannover zu hören bekommen. Die Kritik entzündet sich an einem Satz, den der OB in einer Schaltkonferenz mehrerer Stadtoberhäupter mit Bundeskanzlerin Angela Merkel tags zuvor gesagt hat: „Wir haben Platz.“ Damit hatte Onay seine Bereitschaft bekundet, in Hannover zusätzliche Flüchtlinge aus griechischen Lagern aufzunehmen.

Das für sich ist nicht Anlass der Kritik von Lesern der HAZ sowie aus SPD, CDU und FDP im Stadtrat. Viele sehen in dem Satz aber einen Widerspruch zum Verhalten der Verwaltung 17 Obdachlosen gegenüber. Die hatte die Stadt erst in der vergangenen Woche aus dem Naturfreundehaus am Rande der Eilenriede vor die Tür gesetzt. Sie waren dort im Zuge der Corona-Pandemie untergebracht und von Sozialpädagogen betreut worden.

Notquartiere tagsüber geschossen

17 Obdachlose mussten vergangene Woche aus dem Naturfreundehaus ausziehen. Quelle: Samantha Franson

Der Rauswurf hat bei Sozialverbänden und in der Stadtgesellschaft für Erschütterung gesorgt, da die Verwaltung damit ein offenbar erfolgreiches Projekt zur Resozialisierung von Obdachlosen anscheinend ohne Not beendet hat. Viele von einst 100 zuerst in der Jugendherberge am Maschsee untergebrachten Menschen hatten in der Zwischenzeit eine eigene Wohnung gefunden, manche sogar einen Job. Und doch hatte die Stadt das Projekt vergangene Woche auslaufen lassen. Die verbliebenen 17 Menschen sind nun auf die Notunterkünfte der Stadt angewiesen – tagsüber müssen sie auf die Straße, nachts müssen sie in lauten und unsicheren Mehrbettzimmern schlafen.

„Wo befindet sich denn dann der angebliche Platz, den wir haben?“, fragt etwa HAZ-Leser Ralf Förthmann, der betont, dass er die Bereitschaft, Flüchtlinge aufzunehmen, „großartig“ findet. Viele weitere Leser äußern sich ähnlich. Der CDU-Ratsfraktionsvorsitzende Jens Seidel glaubt zudem nicht, dass die Notunterkünfte eine gute Lösung sind: „Damit erreichen wir die Obdachlosen nicht und bekommen sie nicht von der Straße. Im Naturfreundehaus haben wir sie erreicht.“ Onay solle zunächst die Probleme in Hannover lösen und dann der Kanzlerin Angebote machen.

„Passt nicht zur Situation vor Ort“

Die FDP fordert von der Stadt, Obdachlose und Flüchtlinge gleich zu behandeln. Er habe sich darum „sehr gewundert“, sagt Wilfried Engelke, der Fraktionsvorsitzende der Liberalen. „Unsere Obdachlosen sind genau so wichtig wie Flüchtlinge, dass Herr Onay sich bei den Flüchtlingen so nach vorne stellt, passt einfach nicht zur Situation vor Ort.“

Wenig Verständnis hat auch Lars Kelich ( SPD). „Das passt nicht zusammen“, sagt der Ratsfraktionsvorsitzende. „Man darf beide Themen nicht gegeneinander ausspielen. Man muss das eine tun – ohne das andere zu unterlassen.“ Kelich hat eine klare Forderung an die Stadt. „Wir erwarten, dass sie eine Folgelösung findet, um dieses erfolgreiche Projekt fortzusetzen“, sagt er. Es gebe Angebote von Sozialpartnern – und ausreichend Geld.

Onay gelobt Besserung

Der Oberbürgermeister verspricht Besserung für die Obdachlosen und betont: „Wir nehmen uns den Obdachlosen und den Geflüchteten an. Das ist kein entweder oder, sondern ein sowohl als auch.“ Die Stadt habe die Unterbringungskapazitäten in den Notquartieren in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut und man achte in der Pandemie auf die Einhaltung der Hygienestandards.

Das tut die Stadt für Obdachlose Die Stadt stellt nach Angaben der Verwaltung derzeit rund 950 dauerhafte Unterkünfte für Obdachlose zur Verfügung. Dazu gibt es insgesamt fünf Notschlafstellen mit 223 Plätzen. Sowohl in den dauerhaften Obdachlosenunterkünften als auch in den beiden größten Notschlafstellen werden die Obdachlosen durch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter betreut und beraten. Dazu soll es auch in diesem Jahr wieder eine Winternothilfe der Stadt Hannover geben. Teil der Winternothilfe sind etwa Kältebusse, die von der Johanniter-Unfall-Hilfe und der Caritas zusammen mit den Maltesern betrieben werden. Die Kältebusse versorgen Obdachlose mit warmem Essen und Tee. Die Stadt betont, dass sie in den vergangenen zehn Jahren die Kapazität für die Unterbringung Obdachloser in Gemeinschaftsunterkünften von 340 auf 947 erhöht habe. Dabei seien auch die Standards deutlich verbessert worden. In vielen Unterkünften gebe es nur noch Einzelzimmer.

Die positiven Erfahrungen aus dem Modellprojekt „wollen wir in einem langfristig angelegtem Projekt verstetigen“, verspricht Onay. „Das geht aber nicht von heute auf morgen.“

