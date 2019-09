Rund ein Jahr lang konnten zwei geplante Krippengruppen in der Kita Sahlkamp 143 in Hannover-Sahlkamp wegen fehlender Anmeldungen nicht eröffnet werden. Nun kommt Bewegung in die Sache: Krippenkinder aus einer anderen Einrichtung werden im Sahlkamp 143 untergebracht, damit dort eventuell Kindergartenplätze entstehen können – wofür der entsprechende Bedarf vorhanden ist.