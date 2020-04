Hannover

Die Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen in einer Obdachlosenunterkunft im hannoverschen Stadtteil Oberricklingen einen 33-jährigen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, in dem Wohnheim einen 55-Jährigen mit Schlägen und Tritten schwer verletzt zu haben. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Auseinandersetzung auf dem Flur

Die Polizei war um kurz nach vier Uhr zu dem Wohnheim an der Straße Am Wacholder gerufen worden. In der Unterkunft war es zwischen den beiden Männern aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Flur zum Streit gekommen. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung traktierte der 33-Jährige seinen Kontrahenten mit Schlägen und Tritten und fügte ihm dadurch schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte das Opfer in eine Klinik. Nach Angaben der Polizei ist sein Zustand inzwischen stabil.

Der mutmaßliche Angreifer konnte von der Polizei noch am Tatort festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover soll er am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an.

Von Tobias Morchner