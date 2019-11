Der Bezirksrat Ricklingen befasst sich in seiner Sitzung am heutigen Donnerstag noch einmal gründlich mit der Wettberger Straßenbaustelle In der Rehre und dem damit verbundenen Sperrsystem in den Wohnvierteln südlich der Wallensteinstraße. Die Meinungen hierzu sind konträr, Einigkeit herrscht einzig in dem Wunsch, eine zeitnahe Lösung zu finden.