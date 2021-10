Hannover

Der WP-Eberhard-Eggers-Platz in Oberricklingen bekommt ein neues Antlitz. Das in die Jahre gekommene Nahversorgungszentrum an der Wallensteinstraße wird voraussichtlich von Oktober 2022 an teils modernisiert, teils neu bebaut.

Herzstück des Vorhabens ist ein Neubau an der Westseite des Platzes. Dort wollen die hannoverschen Partnerunternehmen, die Eusebius GbR und der Projektentwickler BF Projekte, ein Ensemble mit 40 Wohnungen, einer Ladenzeile und einem neuen Kindergarten errichten. Vorgesehen ist auch eine Rückkehr des Lebensmittelhändlers Wucherpfennig (Edeka).

„Preiswerte und barrierefreie Wohnungen“

Die Altbauten an der Wallensteinstraße 117 bis 123 – gemeint sind die ungeraden Hausnummern – werden abgerissen. Betroffen sind ein Garagenhof, eine angrenzende Kegelbahn sowie ein zweistöckiges Geschäftsgebäude. Dafür entsteht ein winkelförmiger Neubau mit vier Etagen und einem Satteldach. Der Neubau umschließt einen Innenhof, der von der Wallensteinstraße abgeschirmt wird.

Bei der Wohnungsplanung wolle man „den Bedarf an preiswerten und barrierefreien Wohnungen unterschiedlicher Größe“ im Stadtteil berücksichtigen, kündigte BF-Geschäftsführer Leif Wiedemann auf Nachfrage an. Ein Untergeschoss soll neben Abstell- und Fahrradkeller auch eine Tiefgarage aufnehmen. Im Erdgeschoss des Wohnhauses sind Ladenlokale und Gewerbeflächen geplant. Sie werden sich zum WP-Eberhard-Eggers-Platz hin orientieren.

2006 wurde die Freifläche in Oberricklingen nach WP Eberhard Eggers benannt. Bei der Enthüllung des Straßenschildes damals durfte auch Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg (SPD, vorn) nicht fehlen. Quelle: Tilman Weber (Archiv)

Die beiden anderen Geschäftshäuser am Platz gelten noch als wirtschaftlich und bleiben erhalten. Beide Gebäude werden von den Projektentwicklern saniert. In dem parallel zur Wallensteinstraße liegenden Gebäuderiegel sowie den geplanten neuen Ladenlokalen sollen möglichst viele der Gewerbetreibenden Platz finden, die es schon jetzt vor Ort gibt – Bistro, Kosmetikstudio und Physiotherapie beispielsweise.

Gespräche mit Wucherpfennig laufen

Spannend könnte der von den Projektpartnern gewünschte Wechsel im Supermarkt werden. Erst 2012 hatte der hannoversche Lebensmittelhändler Wucherpfennig dort seine Edeka-Filiale geschlossen. Die Handelskette hatte seit der Eröffnung des E-Centers am Ricklinger Kreisel im Jahre 2009 über eine Trennung von älteren und kleineren Geschäften nachgedacht. Die damalige Grundstücksverwalterin, die Schünemann GmbH, fand für das Geschäft am WP-Eberhard-Eggers-Platz einen Nachfolger. Ein Spezialist für osteuropäische Lebensmittel bezog das Gebäude. Nun gebe es wieder Gespräche über eine Rückkehr von Wucherpfennig, kündigten die Projektentwickler in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Ricklingen an.

Mit der Stadt Hannover haben die Investoren ein Verfahren für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan vereinbart. Die Bezirksratsfraktionen erwarten von dem Projekt überwiegend positive Auswirkungen für Oberricklingen. Nur in der Frage der ebenfalls geplanten Kindertagesstätte meldete das Gremium einige Zweifel an.

Vorgesehen ist eine Einrichtung mit rund 80 Plätzen; betrieben von einem gemeinnützigen Anbieter. Sie soll in einem zweigeschossigen Gebäude entstehen, das zeitgleich mit dem großen Wohn- und Geschäftshaus gebaut wird. Als Standort denken die Planer an den südlichen Teil der Baufläche, gleich an der Anliegerstraße Südstrücken. Dort befinden sich aber etliche große Bäume. Der scheidende stellvertretende Bezirksbürgermeister Michael Dette (Grüne) befürchtete, dass zu viele Bäume fallen müssen und empfahl eine baumschonende Planung. Der Bezirksrat stimmte dem Verfahrensbeginn aber mehrheitlich zu.

Teil eines großen Ganzen

Der Neubaukomplex am WP-Eberhard-Eggers-Platz ist nur ein Bauabschnitt eines noch größeren Vorhabens mit dem Projekttitel „Eusebius-Carré“. Insgesamt planen die Projektpartner eine umfassende Neubebauung entlang der Wallensteinstraße: Vom Eggers-Platz aus sollen bis zur westlich gelegenen Kreuzung Hamelner Chaussee zusätzlich vier viergeschossige Mehrfamilienhäuser – mit insgesamt 100 Wohneinheiten; rund 30 Prozent davon werden öffentlich gefördert – sowie eine Seniorenresidenz mit bis zu acht Etagen errichtet werden. Für diese Neubauten müssen mehrere Garagenanlagen weichen.

Das Bebauungsplanverfahren für diesen Bauabschnitt hat die Stadt bereits im Frühjahr begonnen. Jetzt werden die Details ausgearbeitet.

